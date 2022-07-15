Денег все меньше: Евросоюз сокращает военную помощь Украине

Последствия антироссийских санкций привели к тому, что Евросоюз не может поддерживать Украину в полном объеме. Агентство Bloomberg отмечает, что из обещанных €9 млрд Киев в ближайшее время может получить лишь €1 млрд. Эти деньги, как сообщал премьер-министр Польши, нужны Украине на зарплату медсестрам, пограничникам, полицейским. Блокировке средств, в частности, способствует ФРГ, которая сильно пострадала из-за ограничения поставок российского газа. Подробнее о помощи ЕС Украине — в материале «Газеты.Ru».

ЕС намерен сократить военную помощь Украине из-за возможных экономических проблем стран союза, пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что вместо €9 млрд Киев получит лишь €1 млрд.

«Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», – говорится в публикации.

Агентство напомнило, что почти два месяца назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила оказать ВСУ помощь в размере €9 млрд как экстренный кредит. Но пока удалось договориться о первом транше в €1 млрд.

При этом ЕС рискует столкнуться с серьезными проблемами в сфере энергетики, так как Россия может полностью сократить поставки газа в Европу, обращает внимание Bloomberg. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики в регионе может второй раз за два года начаться экономический спад.

Пока страны ЕС переживают из-за экономических последствий кризиса на Украине и возможного ослабления народной поддержки Киева (особенно при подорожании энергоносителей), украинские власти заявляют, что им не хватает средств для противостояния с Россией. Так, Украине требуется ежемесячно по $5 млрд. ЦБ Украины все чаще выражает опасения, что в скором времени не сможет предоставлять наличные через суверенный долг.

«Мы надеемся, что сможем убедить всех партнеров в том, что Украина действительно нуждается в этих средствах, и до конца года мы получим макрофинансовую помощь», – цитирует Bloomberg министра финансов Украины Сергея Марченко.

При этом Киеву необходимо восстанавливать Украину после боевых действий на территории страны. По предварительным оценкам, на это уйдет $750 млрд. ЕК уже предложила профинансировать большую часть плана по восстановлению государства, что поражает ряд членов ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, которые опасаются, что для восстановления страны необходимы огромные усилия, также политиков беспокоят потенциальные коррупционные преступления», – говорится в статье.

Как заявлял ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в эту сумму войдет постройка и ремонт «5909 разрушенных многоэтажных и 31 034 частных домов, 259 школ, 205 детсадов, 170 медицинских учреждений, 2070 объектов ЖКХ». При этом чиновник обратил внимание, что из-за продолжения спецоперации России на Украине эти цифры могут расти.

Что касается €9 млрд, эти деньги нужны Украине для зарплаты медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам. Об этом в конце июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

При этом немецкие власти больше месяца блокируют выделение этих средств, пишет итальянское издание Corriere della Sera. ФРГ пока одобрила только €1 млрд. Немецкому министру финансов Кристиану Линднеру, как отмечает СМИ, не нравится, что Брюссель предлагает финансировать помощь Украине за счет общего европейского госдолга. Издание отмечает, что Берлин хочет обойти некоторые санкции ЕС, чтобы обеспечить себе поставки газа.

Сейчас в Германии сохраняется нестабильная ситуация с поставками российского газа. Ранее «Газпром» сократил поставки из-за того, что немецкая компания Siemens не смогла вовремя доставить из ремонта газовую турбину, а чуть позже «Газпром» и вовсе перестал подавать газ европейцам из-за плановых технических работ на станции прокачки газа. Как итог повысились цены, а власти готовятся к энергетическому кризису, так как запасов топлива может не хватить на осенне-зимний период.

Тем временем страны ЕС готовятся одобрить военную помощь Украине на €500 млн. По данным агентства Bloomberg, это произойдет 18 июля на встрече глав МИД государств, входящих в союз. Тогда же будут обсуждаться новые санкции в отношении РФ. Таким образом, общий объем финансирования вооружений составит €2,2 млрд.

13 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу перестать жаловаться на последствия санкций и продолжать оказывать военную помощь Киеву.

«И надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [жители Украины] платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — сказал он, предупредив, что спецоперация РФ на Украине может затянуться надолго.

При этом параллельно с Европой Киев поддерживают и США, предоставив за последние две недели $3 млрд.

«1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила три млрд долларов», – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.