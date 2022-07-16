Военная операция РФ на Украине. День 143-й

8:59

Украинский военный сдался комендатуре в Лисичанске, когда в город вошли силы ЛНР и ВС РФ. Мужчину отпустили домой к жене под подписку, сообщает RT.

По словам военнослужащего, его сослуживцы радовались ранениям и пытались всячески уйти с фронта.