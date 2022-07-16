Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Правоохранители задержали подозреваемого в расстреле семьи... 09:13
Экс-голкипер сборной Италии Буффон назвал самых ярких нападающих 09:02
На трассе Алматы — Екатеринбург 8 человек погибли... 08:59
Глава Курской области Старовойт заявил о 20... 08:57
Врач назвал неожиданную причину боли в спине 08:53
Названы продукты, которые нужно есть при выпадении волос 08:49
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС республики... 08:48
«Зенит» предложил 14 миллионов евро за футболиста сборной... 08:44
Армия Израиля заявила об ударе по оружейному заводу ХАМАС 08:41
В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться... 08:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 143-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 143-й день

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев пообещал не использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Из ЛНР поступают сообщения об обстреле села Скарговка из HIMARS. Об обстреле сообщил и губернатор Курской области: ВСУ ударили по селу Теткино, тип оружия не уточняется. Сенатор США считает, что постсоветские страны, которые не состоят в НАТО, не должны вступать в альянс. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:10

За сутки границу России в Ростовской области пересекли более 22,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик — Погрануправление ФСБ России по региону.

8:59

Украинский военный сдался комендатуре в Лисичанске, когда в город вошли силы ЛНР и ВС РФ. Мужчину отпустили домой к жене под подписку, сообщает RT.

По словам военнослужащего, его сослуживцы радовались ранениям и пытались всячески уйти с фронта.

8:42

Военные ДНР и России взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка в ДНР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселев.

8:38

8:34

ВСУ обстреляли село Скарговка в ЛНР из американской РСЗО, сообщили в республике.

8:26

Киев обязался не использовать американские РСЗО HIMARS против объектов на российской территории, заявил в интервью украинской службе «Би-би-си» министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, это было условием для получения Киевом этого оружия.

8:19

Старовойт также опубликовал фото последствий в Теткино. По его словам, пострадавших нет, повреждены только постройки.

8:14

ВСУ опять обстреляли приграничный поселок Курской области Теткино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, из-за обстрела есть возгорания. На момент публикации поста — 5:32 по московскому времени — обстрел продолжался.

Накануне Старовойт также сообщал об очередном обстреле со стороны Украины, в результате чего пострадали жилые дома приграничного села Дроновка в Глушковском районе.

8:07

Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что постсоветские страны, которые еще не вошли в НАТО, так и останутся за пределами альянса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал American Conservative.

«Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс».

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+