«Больше заинтересованы в газе, чем в победе Украины». Киев боится «капитуляции» Запада

Решение вернуть турбину Siemens «Газпрому» и послабления для РФ по транзиту через Литву в Калининград стали «победами России» в противостоянии с Западом, отмечает журнал Newsweek. Такое положение дел крайне пугает Киев, который опасается еще больших уступок на фоне приближения отопительного сезона и роста цен на энергоносители. Как подчеркивает South China Morning Post, для многих стран мира РФ так и не стала страной-изгоем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Киеве высказывают серьезные опасения по поводу «усталости от санкций» среди западных партнеров на фоне двух очевидных «побед России» – послаблений Евросоюза в отношении транзита грузов в Калининград и решения Канады передать Германии турбину Siemens для «Северного потока», пишет Newsweek. Военная операция РФ на Украине. День 143-й Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил военным России, участвующим в спецоперации, предотвратить... 16 июля 19:57

Несмотря на то что лидеры ЕС и НАТО подчеркнули, что оба эти решения ограничены по масштабу и не подорвут поддержку Украины со стороны Запада, украинские власти полагают, что Кремль будет требовать новых уступок по мере приближения к зиме на фоне кризиса стоимости жизни и резкого роста цен на энергоносители.

«Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины», — говорит в беседе с Newsweek депутат украинского парламента и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Решение Канады

В минувшие выходные Канада и Германия приняли решение об отмене санкций и отправке назад турбины, необходимой для газопровода «Северный поток-1». США это решение поддержали. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его «проявление слабости» и «абсолютно неприемлемым».

Источник, близкий к правительству Зеленского, беседовавший с Newsweek на условиях анонимности, назвал обоснование решения Оттавы «странным и неразумным», а само решение — «морально несостоятельным».

«Мы капитулировали из-за давления Берлина и хитрости Москвы. Это придаст ей смелости добиваться дальнейших целей в ЕС», — подчеркнул генеральный директор Украинско-канадского конгресса Игорь Михальчишин.

В прошлом месяце «Газпром» сократил мощность «Северного потока-1» на 40%, объяснив снижение объемов отсутствием запчастей. В настоящее время трубопровод не работает. Он остановлен на плановый ремонт с 11 по 21 июля.

На просьбу дать комментарий представитель министерства природных ресурсов Канады переслал Newsweek цитаты министра Джонатана Уилкинсона. Тот заявил в эфире CBC, что понимает разочарование Украины, но «цель санкций не в том, чтобы навредить нашим союзникам, и не в том, чтобы подорвать экономику Германии».

«ЕС заплатил РФ больше, чем Украине»

Также в отношении РФ немного смягчается и позиция Литвы. Бывший литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сегодня заявил, что не видит смысла в седьмом пакете санкций против России, а уже принятые Евросоюзом санкционные меры считает непродуктивными.

«Готовится 7-й пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи», — написал он в Twitter.

«Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены «провокационными» ограничениями. Прискорбно», — заключил экс-глава МИД.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский регион.

На этой неделе Еврокомиссия разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область, разрешив железнодорожный транзит в регион. Перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки. В российском МИД документ ЕК назвали «проявлением реализма и здравомыслия».

Остальной мир

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что призывы западных государств объединиться против России не нашли отклика в других странах мира: российский лидер Владимир Путин без проблем заручился поддержкой развивающихся стран, что помогло ему сломать программу Запада по ситуации с Украиной. В Минобороны Украины допустили применение РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий во время телемарафона заявил... 16 июля 18:57

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — говорится в материале.

Подчеркивается, что на встрече G20 глава МИД РФ Сергей Лавров провел «душевные разговоры» с коллегами из Китая, Турции, Индонезии, Бразилии и Аргентины, несмотря на попытки западных политиков игнорировать его.