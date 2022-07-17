Военная операция РФ на Украине. День 144-й

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Газохранилища в ФРГ заполнены на 65%, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, этого недостаточно, чтобы пережить зиму без газа из России.

Мюллер отметил, что положение дел в Германии зависит от запуска «Северного потока», который закрыт на работы по техническому обслуживанию. Ожидается, что они закончатся 21 июля.

Но проблема заключается не только в этом. Ранее немецкая компания Siemens увезла в Канаду одну из турбин для перекачки топлива по газопроводу. Но из-за антироссийских санкций Оттавы организация не смогла вовремя вывезти турбину, из-за чего «Газпром» пошел на снижение объемов прокачки газа.