«Самое большое место казни сербов». Загреб не пустил Вучича в мемориал жертвам нацистов

Хорватия отказала президенту Сербии Александару Вучичу в посещении мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац, в котором в годы Второй мировой войны погибли около 700 тыс. человек. В Белграде назвали это решение «ужасающим, неслыханным и невероятным», а также ввели особый режим для хорватских дипломатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел Сербии шокировано запретом Загреба посетить лагерь Ясеновац президенту Александару Вучичу, заявил в воскресенье, 17 июля, глава ведомства Никола Селакович. Хорватия запретила президенту Сербии Вучичу посещение комплекса концлагеря «Ясеновац» Власти Хорватии отказали президенту Сербии Александару Вучичу в посещении мемориального комплекса... 17 июля 15:25

Он зачитал журналистам ноту, направленную МИД Хорватии, в которой говорится о неприемлемости запрета визита. «МИД Сербии шокирован решением МИД Хорватии запретить поездку президенту Сербии в Ясеновац.

Президент Вучич намеревался зажечь свечу и положить цветы на месте гибели сотен тысяч сербов, евреев и цыган», — говорится в документе.

При этом временный поверенный в делах Хорватии в Белграде отказалась принять ноту.

МИД Сербии выразил надежду, что Загреб «с отвращением относится к истории преступлений лагеря Ясеновац» и Вучичу будет предоставлена возможность посетить его в любое время до 17 августа этого года.

«Это не скандал, это ужасающее решение, неслыханное и невероятное после Второй мировой войны», — отметил Селакович.

Ожидается, что в понедельник Вучич выступит со специальным обращением по этому поводу. Сербия вводит спецрежим для хорватских дипломатов Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о введении особого режима для дипломатов из Хорватии... 17 июля 15:25

Самый большой скандал

Ранее в воскресенье власти Хорватии отказали президенту Сербии в посещении мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац. Как заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич, решение Загреба — самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории.

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения.

Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам», — указала она.

«Балканский Освенцим»

Сообщалось, что поездка Вучича в комплекс «Ясеновац» должна была носить частный характер. Сербский президент намеревался почтить память сербов, погибших в результате этнических чисток хорватских националистов в годы Второй мировой войны. В этом концлагере погибли и родственники Вучича.

Сама система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией. Ясеновац называли «Балканским Освенцимом». Там погибли около 700 тыс. человек.

Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью. МИД Сербии вручил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить... 17 июля 15:25

Особый режим для дипломатов

На том фоне глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о введении особого режима для дипломатов из Хорватии.

«Внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган.

Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», — отметил Вулин, назвав власти Хорватии «фашистами».

«Фашисты сегодня — члены Европейского союза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — заключил он.