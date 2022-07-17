«Укрыться будет очень сложно». Медведев пообещал Украине моментальный ответ за атаку на Крым

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне. Он пообещал, что укрыться от российского ответа на потенциальную атаку объектов в Крыму будет «очень сложно». Сенатор Андрей Клишас заявил о необходимости проводить военную операцию на всей территории Украины после угроз Крыму. О возможности ударов по целям на полуострове ранее заявили в Минобороны и офисе президента Украины.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил руководству Украины «судным днем» без шансов на укрытие в случае нападения на Крым. По его словам, некоторые украинские политики — «экзальтированные, кровавые клоуны» — угрожают России атакой на полуостров. «Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену» В Минобороны Украины пригрозили использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по Крыму... 16 июля 23:59

Как подчеркнул заместитель председателя Совбеза в ходе встречи с ветеранами в Волгограде, последствия таких действий со стороны Киева очевидны.

«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», — заявил Медведев.

Он также выразил уверенность, что те, о ком идет речь, понимают последствия своих слов.

Медведев добавил, что все, кто отказывается признать Крым российским, являются для Москвы «системной угрозой».

Причины и цели операции

По мнению политика, власти Украины рано или поздно могут начать осознавать, что цели военной операции будут достигнуты, но надежда на это осознание «довольно слабая, поскольку ведут они себя неадекватным образом». Военная операция РФ на Украине. День 144-й Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал Украине «судный день» в случае... 17 июля 18:36

«Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца — они, безусловно, приведут к краху существующего политического режима, несмотря на то, что они пытаются огрызаться», — сказал Медведев.

Он охарактеризовал конфликт как «очень сложную страницу современной истории» и выразил уверенность, что «наша страна выйдет из этого испытания с честью, станет крепче и сильнее».

Медведев также назвал решение о проведении военной операции «вынужденным» и заявил о праве государства на «превентивную самооборону».

«Это не только ответ на чьи-то враждебные действия, но это и превентивные действия по устранению военной угрозы. А эта военная угроза, к сожалению, для нашей страны начала исходить из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично», — отметил Медведев и указал, что украинцы не являются врагами для России.

Операция на всей территории Украины

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост подтверждают, что «денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине».

«В противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — считает сенатор.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» по крымскому региону Михаил Шеремет пообещал Украине такой ответ на возможную атаку Крымского моста, что она «уже не сможет оправиться». Он также заявил, что ответственность за поставки Киеву летального оружия придется нести Вашингтону.

Атака целей в Крыму

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Крымский мост может быть атакован, «как только появится первая техническая возможность». По его словам, данное западным партнерам Украины обещание не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост. «Хорошая компания для HIMARS». Украина получила ракетные системы M270 Минобороны Украины сообщило о получении первых реактивных систем залпового огня M270... 15 июля 22:09

«По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать», — объяснил Арестович.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также не исключил, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму. Он назвал полуостров «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. Кроме того, по словам военного, из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.