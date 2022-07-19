19 июля 2022, 08:20 Политика Военная операция на Украине. День 146-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 146-й день Петр Николаев

close 100% Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на боевой позиции Сергей Бобылев/ТАСС