«Пупок развяжется». В России отреагировали на план Киева потопить флот и захватить Крым

В Кремле прокомментировали заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится атаковать Черноморский флот и вернуть контроль над Крымом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие заявления «содержат притязания на российскую территорию» и подтверждают, что военная операция на Украине «абсолютно оправданна». Песков также сказал, что Киев необходимо «избавить» от подобных руководителей.

Слова представителя Минобороны Украины о планах вернуть Крым и уничтожить Черноморский флот РФ подтверждают оправданность специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Военная операция на Украине. День 146-й Под Харьковом из-за осколочного ранения в грудь погиб подданный Швеции, который ранее служил... 19 июля 18:30

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — считает он.

О намерениях уничтожить Черноморский флот ранее рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, находящийся с визитом в Великобритании, где тренируются украинские военные.

«От российского Черноморского флота исходит постоянная угроза. Учитывая новые технологии и возможности, которые мы получили, мы должны разобраться с этой угрозой, — указал замминистра. Рано или поздно этот флот станет нашей целью».

По его словам, Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран, чтобы начать атаку. Гаврилов также заявил, что украинские военные уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный.

Украина также планирует вернуть контроль над Крымом, рассказал заместитель министра обороны.

«Крым — это украинская территория, поэтому любая находящаяся там цель для нас легитимна», — заявил Гаврилов.

Он добавил, что Киев может вернуть Крым как дипломатическим, так и военным путем, и «надо очень хорошо подумать, как будет правильно». Украина обсуждает с западными партнерами возможность использовать поставленное из-за рубежа оружия для ударов по находящимся на полуострове подразделениям российских войск, отметил Гаврилов.

«Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», — подчеркнул замглавы Минобороны.

«Дальнобойное оружие — это не уничтожение»

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «брехней» слова замминистра обороны Украины. «Хорошая компания для HIMARS». Украина получила ракетные системы M270 Минобороны Украины сообщило о получении первых реактивных систем залпового огня M270... 15 июля 22:09

«Я скажу так: пупок развяжется. Они там вместо Черноморского флота создают речной флот. На веслах они, что ли, будут уничтожать?! Дальнобойное оружие — это еще не уничтожение. И даже не поражение. Это пока только угроза. Ну а украинские мастера обмана, а точнее брехни, они на все способны», — сказал Комоедов.

Адмирал назвал самой большой потерей Черноморского флота гибель крейсера «Москва» 14 апреля.

«Надо признать, что самая большая утрата — это крейсер «Москва». Конечно, украинцы приложили и американскую руку в его уничтожении», — считает Комоедов.

Ударить при «первой возможности»

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Скибицкий предупреждал, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. «Укрыться будет очень сложно». Медведев пообещал Украине моментальный ответ за атаку на Крым Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне. Он... 17 июля 21:03

По словам Скибицкого, полуостров является «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. Он также отметил угрозу со стороны Черного моря, из акватории которого совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

В ответ на это зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в случае атаки на Крым для властей Украины наступит «судный день».

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что данное западным партнерам Киева обещание не атаковать из иностранного оружия цели на российской территории не распространяется на Крымский мост. По словам Арестовича, мост может стать целью ВСУ, как только «появится первая техническая возможность».

14 июля член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский сообщал, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности. Сейчас Украина применяет снаряды, способные достигать целей на расстоянии до 70 км.