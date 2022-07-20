Сирия разорвала отношения с Украиной в качестве ответной меры

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной «по принципу взаимности». В заявлении МИД САР говорится, что Киев фактически прекратил отношения с Дамаском еще в 2018 году, отказав в продлении виз сирийским дипломатам. Между странами тем не менее сохранялись контакты на уровне консулов. 30 июня Украина полностью порвала связи с Сирией из-за признания ей независимости ДНР и ЛНР.

Сирия официально разорвала дипломатические отношения с Украиной. Об этом со ссылкой на источник в МИД Сирийской арабской республики (САР) сообщает агентство SANA.

Шаг был предпринят сирийской стороной в ответ на действия Украины — в соответствии с принципом взаимности. Фактически, отношения разорваны с 2018 года, когда украинское правительство отказало в продлении виз дипломатам из Сирии, работающим в Киеве.

«Это сделало невозможным осуществление ими дипломатических обязанностей, и посольство Сирии было вынуждено приостановить свою деятельность из-за враждебного отношения украинских властей», — говорится в материале.

30 июня о разрыве дипломатических отношений с Сирией объявил МИД Украины. При этом консульские отношения сохранялись. Решение было принято в Киеве в ответ на признание Дамаском Луганской и Донецкой народных республик. Американский Хьюстон решил сохранить связи с городами-побратимами в России Директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона, штат Техас, Кристофер Олсон заявил... 25 июня 06:16

Донбасский вопрос

Сирия признала независимость ЛНР и ДНР 29 июня, сообщили агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — сказал он.

В публикациях говорится, что сирийская сторона намерена связаться с Донецком и Луганском по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.

Украинский МИД также отмечал после заявления о разрыве отношений, что закрыл посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году велел закрыть посольство Сирии в Киеве. Защитой интересов украинцев в Сирии де-факто занимается украинское посольство в Ливане.

13 июля Украина разорвала дипотношения с КНДР – также в ответ на признание Пхеньяном независимости ЛДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания независимости Донецкой и... 13 июля 20:06

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение КНДР. <...> Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна. <...> В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций»,

— говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

24 февраля украинский президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией после начала военной спецоперации на Украине.

«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — заявил он.

В российском МИДе заявили, что разрыв отношений – выбор Киева.

«Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.