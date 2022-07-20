Шольца уличили в обмане Зеленского. Какую позицию занимает Германия?

Канцлера Германии Олафа Шольца обвиняют в нарушении обещаний, данных руководству Украины — анонсированные ранее поставки вооружений существенно задерживаются. По экспертной оценке, правительство ФРГ таким образом пытается «усидеть на двух стульях», не допустив еще большей эскалации в диалоге с Россией. Однако, возможно, для этого уже поздно — в российском парламенте считают, что пространства для ухудшения отношений Берлина и Москвы больше просто нет.

В Германии все чаще звучит возмущение тем, что заявления канцлера страны Олафа Шольца, касающиеся помощи Украине, противоречат его действиям. Как пишет газета Die Welt, правительство страны существенно сократило поставки вооружений Киеву, что противоречит данным до этого обещаниям.

За пять месяцев, которые продолжается российская специальная военная операция (СВО) на Украине, Киев получил от Берлина лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В последний раз украинской стороне были переданы семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей.

При этом глава немецкого правительства неоднократно говорил о намерении безоговорочно поддерживать Украину, а в начале лета, после нескольких месяцев сопротивления, пообещал поставить «очень тяжелое вооружение» — гаубицы, системы ПВО и радары, способные обнаруживать артиллерию противника. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ. Торстен Фрай Глава парламентской фракции ХДС

Пока же, пишет Die Welt, киевские власти продолжают закупать вооружение в Германии на собственные деньги в обход немецкого правительства. Так, в июне украинская сторона приобрела порядка трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий. «Россия демонстрирует отсутствие изоляции»: зачем Путин приехал в Тегеран Владимир Путин встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и духовным лидером, руководителем исламской... 20 июля 08:13

Почему позиция Германии двояка?

Как пояснил «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, такую политику нынешнее правительство Германии проводит давно.

«С самого начала конфликта на Украине Шольц обещает, поддерживает, говорит, что мирный договор возможен только на условиях Украины и так далее и тому подобное, но сам вместе со своей командой аккуратно сдерживает поставки обещанных вооружений, надеясь, что конфликт закончится до того момента, когда эти поставки дойдут до ВСУ», — сказал эксперт.

По словам Белова,

Германия задерживает поставки, чтобы предотвратить возможную эскалацию как в своих двусторонних отношениях с Россией, так и на поле боевых действий на Украине.

Правительство страны придерживается этой политики для того, чтобы не втягиваться полностью в конфликт, чтобы не было «обвинений в том, что немецкие танки утюжат украинскую землю» и чтобы не довести до ситуации, в которой Россия будет обвинять Германию в использовании немецкого оружия для ударов по российской территории.

«Германия сидит на двух стульях», — пояснил эксперт. «Разборки в тылу — очень плохой сигнал для власти»: почему Зеленский отстранил глав СБУ и Генпрокуратуры На Украине объявили о двух громких отстранениях — главы СБУ Ивана Баканова, которого связывают... 18 июля 19:44

Что это значит для России?

В России, впрочем, такие «уступки» немецкого правительства не вызывают восторга — Германия на данном этапе в любом случае воспринимается как враждебная страна.

«Политику Германии никак нельзя назвать нейтральной. Германия — однозначно на стороне Украины, помогает ей. Может, не в тех объемах, в которых хотела бы сама Украина и отдельные личности в Германии. Но она помогает исходя из своих возможностей. Говорить о какой-то ее нейтральности совершенно не представляется возможным», — сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Аналогичную мысль выразил и депутат Госдумы Евгений Попов — по его словам, сомнительны даже заявления о том, что та помощь Украине, которую оказывает Германия, может считаться недостаточной.

«Мы знаем, что есть поставки гранатометов, определенного вида тяжелых вооружений. Те кадры, что мы получаем из Донбасса и других участков, где идет спецоперация, указывают нам на то, что немцы активно помогают Украине. Мы знаем, что на территории Германии проходят тренировки украинских военнослужащих, что на территории Германии украинские военнослужащие проходят лечение. Мы знаем, что Германия выделяет Украине в том числе и финансовую помощь», — указал депутат. Германия однозначно на стороне Украины, а по отношению к России ее позиция враждебна. Враждебна и точка. Евгений Попов Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Однако, как отмечает Владислав Белов из Института Европы РАН, на данном этапе такая позиция Берлина скорее выгодна Москве.

«Как угодно у нас можно правительство Шольца критиковать, но на самом деле, вне зависимости от своих заявлений, оно вполне соответствует нашим представлениям о том, как должна выглядеть политика Берлина в этой ситуации. С одной стороны обещают жениться, с другой стороны предлагают украинцам потерпеть», — отметил эксперт.

Что дальше?

Специалист Белов, впрочем, считает, что долго этот статус-кто сохраняться не может.

«Когда кончится эта двойная игра — неизвестно. Но эта грань, когда у правительств Германии больше не будет возможности сидеть на двух стульях, определенно наступит», — указал он.

По словам эксперта, «немецкое оружие в любом случае дойдет до Украины».

«Изменить эту неизбежность может только продолжительность конфликта. Если все закончится осенью, то ничего так и не будет поставлено. Если активное противостояние затянется, то и немецкое оружие в конечном итоге дойдёт до Украины», — подчеркнул Белов.

Впрочем, даже если это произойдет, уверен он, на отношениях Москвы и Берлина это никак не скажется: «Мы Германию уже сейчас считает страной-участницей конфликта, что бы Германия дальше не сделала, отношения останутся в глубоком кризисе».

Согласны с этим прогнозом и в парламенте.

«Какие-то отношения на каком-то уровне минимальном будут сохраняться. Но дружественных отношений в той ситуации, которая сложилась сегодня, без изменения политики Германии представить нельзя», — сказал сенатор Цеков.