Скажи мне, кто твой товарищ. Готов ли Запад к изоляции Китая из-за поддержки России

Дружеские отношения Китая и России породили в западных странах множество спекуляций о помощи, которую Пекин якобы оказывает Москве после введения беспрецедентных санкций. На этом фоне неслучайными кажутся слухи, что европейские лидеры больше не хотят встречаться с китайским лидером Си Цзиньпином. «Газета.Ru» разбиралась, пытается ли Запад таким образом начать внешнеполитическую изоляцию КНР, и кому по силам заставить Пекин отказаться от текущего внешнеполитического курса.

Изоляция или спекуляция

На этой неделе зарубежные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин якобы пригласил европейских лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона, посетить в конце года Пекин. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона хотела приурочить визит иностранных лидеров либо к XX Всекитайскому съезду КПК, либо ко встрече G20.

Европейские политики, по данным газеты The South China Morning Post, отказались приезжать к идущему на третий срок председателю. Впрочем, достаточно быстро МИД КНР опроверг информацию о приглашении.

Тем не менее, на Западе этот мнимый отказ стал поводом для спекуляций о возможной изоляции Пекина, особенно на фоне обвинений Китая в помощи российской стороне в конфликте на Украине. «Операция на Украине — лишь жалкая прелюдия к конфликту на Тайване» На Западе все чаще говорят о еще одном возможном крупном военном конфликте, который может превзойти... 19 июня 13:47

Доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, руководитель экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии ИДВ РАН Андрей Виноградов скептически относится к подобного рода сообщением и не видит повода не верить опровержениям китайской стороны. По его мнению, если Китай и будет заинтересован в такой встрече, то о деталях можно будет договориться в ходе саммита «большой двадцатки», который пройдет осенью в Индонезии.

«Логика подсказывает, что в данном случае Китай говорит правду — такие вещи могут проговариваться устно во время встречи G20 осенью, но не сейчас. Саммит КНР — ЕС прошел в апреле. Следующий — в 2023 году», — заявил Виноградов в разговоре с «Газетой.Ru».

До недавнего времени Пекину удавалось находить общий язык с европейцами по многим вопросам, включая торговлю и инвестиционные отношения. И хотя между сторонами существовали серьезные противоречия по части Синьцзян-Уйгурского автономного района и якобы имеющихся там фактах притеснения уйгурского населения, это не мешало развитию деловых связей.

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василия Кашина,

экономическая зависимость Европы от Китая не позволит Брюсселю пойти на внешнеполитическую изоляцию Пекина, однако охлаждение китайско-европейских отношений действительно имеет место быть.

«Во-первых, визиты лидеров друг к другу все еще возможны. Но в Европе существуют серьезные проблемы с единством по отношению к Китаю. Можно вспомнить, когда польский президент Анджей Дуда неожиданно поехал на открытие Олимпиады, хотя американцы призывали никого туда не ездить. Дуда, возглавляющий консервативное правительство, был недоволен отношением со стороны американских демократов и решил всем это показать. Китайцы умеют использовать особенности европейской политики в своих интересах. Тем более, что сами китайцы не стремятся поддерживать живые отношения любой ценой. Во время COVID-19 они отрядили от всего высшего руководства трех чиновников, которые и вели все контакты, а сам лидер ни с кем не общался», — объяснил Василий Кашин.

Примечательно, что еще в апреле европейские чиновники выражали серьезные опасения относительно роли Китай в российско-украинском конфликте. Тогда президент Европейского совета Шарль Мишель даже пообещал следить за тем, чтобы Пекин не помогал России обходить санкции.

Тревожный тон евробюрократии, впрочем, не повлиял на отношения ЕС и КНР, чего не скажешь о взаимоотношениях Пекина и Вашингтона.

США последовательно угрожают Китаю различными рестрикциями, если Пекин будет оказывать военную или финансовую помощь России в обход санкций. В Вашингтоне уверены, что Пекин может материально поддерживать российскую спецоперацию на Украине.

Китайский МИД опровергает подобные заявления и призывает к мирному урегулированию в Восточной Европе. Накануне посол КНР в США Цинь Ган призвал к немедленному перемирию на Украине и началу переговоров с участием всех заинтересованных сторон, в том числе США и их союзников по НАТО.

Однако и такие заявления пока не помогают снизить градус напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, поскольку страны все еще не могут найти компромисс по решению тайваньской проблемы.

Фактор Тайваня

В США уверены, что Китай не отказался и от идеи присоединения Тайваня к материковой части страны силой. Такую точку зрения выразил сегодня ночью глава ЦРУ Уильям Бернс.

В то же время, попытки США обвинить КНР в подготовке нападения на Тайвань выглядят неумело и невежественно, сказал «Газете.Ru» бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. По его словам, США не будут стремиться изолировать Китай во внешнеполитической плоскости, но могут оказывать на Пекин давление военного характера.

«США намерено обвиняют Китай в подготовке нападения. Своей неумелой и абсурдной политикой они делают все возможное, чтобы раздражать Китай. Это говорит о преувеличенной оценке собственных возможностей — экономических, финансовых и военных. Не такие они уж мощные и единые. Американцы будут всячески помогать японцам, будут уговаривать их на изменение конституции, которая запрещает им иметь полноценные вооруженные силы. Задача Вашингтона — создать пояс агрессивных государств вокруг Китая, вооруженных американскими оружием — что-то типа аналога азиатского НАТО. Но это неумелое давление. Далеко не все государства в Азии согласны на такое участие», — сказал экс-дипломат. «Слабость Байдена влияет на политику»: чего США добиваются на Ближнем Востоке Президент США Джо Байден навестил страны Ближнего Востока, где у нынешней администрации ладится далеко не... 17 июля 13:56

Андрей Виноградов из НИУ ВШЭ также считает, что Запад намеренно нагнетает обстановку вокруг Тайваня.

«Сегодня уже нельзя исключать, что Китай будет вынужден предпринять какие-то «решительные» шаги, связанные с Тайванем.

Что приведет к дополнительному обострению обстановки. Какие это будут шаги — сказать сложно, они тоже будут смотреть по ситуации. В любом случае, до конца нынешнего года (если точнее, до съезда партии, который пройдет в Пекине в ноябре) Китаю крайне невыгодно обострение ситуации в Тайваньском проливе. Да и в Южно-Китайском море тоже. Нагнетание обстановки накануне съезда выгодно скорее стратегическим противникам Китая», — обратил внимание доцент НИУ ВШЭ.

Невозможная изоляция

В текущих условиях внешнеполитическая изоляция Китая вряд ли возможна, поскольку такое решение обернется для Запада широкомасштабными последствиями, уверен Андрей Виноградов.

«Как вы себе это представляете? Я уж не говорю по поводу экономики —

Китай не просто лидер по объему торгово-экономических связей в мире, а производственная фабрика. США и ЕС — основные покупатели китайской продукции (сегодня, правда, уже одни из основных — объем торговли Китая со странами АСЕАН обогнал объемы торговли с США и ЕС).

Попытка изолировать Россию обернулась для Европы крайне тяжелыми последствиями. А что будет при попытке ужесточения санкций против Китая? Понятно, что экономика сегодня подчинена политике, политическим целям. Но совсем сбрасывать ее со счетов — себе же во вред», — объяснил Виноградов.

Сергей Орджоникидзе выразил аналогичное мнение, отметив, что изоляция Китая на дипломатическом уровне неизбежно приведет к ухудшению экономических отношений, в которых так заинтересован Евросоюз.

«Китай — это второй экономический центр мира, и изолировать его не получится, даже при невероятно большом желании. Внешнеполитическая изоляция невозможна, поскольку одно с другим связано. Политика всегда идет в ногу с экономикой. Если они и дальше будут раздражать большого гиганта, то от этого пострадают экономические связи», — резюмировал Орджоникидзе.