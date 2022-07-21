Скажи мне, кто твой товарищ. Готов ли Запад к изоляции Китая из-за поддержки России

Изоляция или спекуляция
На этой неделе зарубежные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин якобы пригласил европейских лидеров, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона, посетить в конце года Пекин. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона хотела приурочить визит иностранных лидеров либо к XX Всекитайскому съезду КПК, либо ко встрече G20.
Европейские политики, по данным газеты The South China Morning Post, отказались приезжать к идущему на третий срок председателю. Впрочем, достаточно быстро МИД КНР опроверг информацию о приглашении.
Тем не менее, на Западе этот мнимый отказ стал поводом для спекуляций о возможной изоляции Пекина, особенно на фоне обвинений Китая в помощи российской стороне в конфликте на Украине.
Доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, руководитель экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии ИДВ РАН Андрей Виноградов скептически относится к подобного рода сообщением и не видит повода не верить опровержениям китайской стороны. По его мнению, если Китай и будет заинтересован в такой встрече, то о деталях можно будет договориться в ходе саммита «большой двадцатки», который пройдет осенью в Индонезии.
«Логика подсказывает, что в данном случае Китай говорит правду — такие вещи могут проговариваться устно во время встречи G20 осенью, но не сейчас. Саммит КНР — ЕС прошел в апреле. Следующий — в 2023 году», — заявил Виноградов в разговоре с «Газетой.Ru».
До недавнего времени Пекину удавалось находить общий язык с европейцами по многим вопросам, включая торговлю и инвестиционные отношения. И хотя между сторонами существовали серьезные противоречия по части Синьцзян-Уйгурского автономного района и якобы имеющихся там фактах притеснения уйгурского населения, это не мешало развитию деловых связей.
По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василия Кашина,
экономическая зависимость Европы от Китая не позволит Брюсселю пойти на внешнеполитическую изоляцию Пекина, однако охлаждение китайско-европейских отношений действительно имеет место быть.
«Во-первых, визиты лидеров друг к другу все еще возможны. Но в Европе существуют серьезные проблемы с единством по отношению к Китаю. Можно вспомнить, когда польский президент Анджей Дуда неожиданно поехал на открытие Олимпиады, хотя американцы призывали никого туда не ездить. Дуда, возглавляющий консервативное правительство, был недоволен отношением со стороны американских демократов и решил всем это показать. Китайцы умеют использовать особенности европейской политики в своих интересах. Тем более, что сами китайцы не стремятся поддерживать живые отношения любой ценой. Во время COVID-19 они отрядили от всего высшего руководства трех чиновников, которые и вели все контакты, а сам лидер ни с кем не общался», — объяснил Василий Кашин.
Примечательно, что еще в апреле европейские чиновники выражали серьезные опасения относительно роли Китай в российско-украинском конфликте. Тогда президент Европейского совета Шарль Мишель даже пообещал следить за тем, чтобы Пекин не помогал России обходить санкции.
Тревожный тон евробюрократии, впрочем, не повлиял на отношения ЕС и КНР, чего не скажешь о взаимоотношениях Пекина и Вашингтона.
США последовательно угрожают Китаю различными рестрикциями, если Пекин будет оказывать военную или финансовую помощь России в обход санкций. В Вашингтоне уверены, что Пекин может материально поддерживать российскую спецоперацию на Украине.
Китайский МИД опровергает подобные заявления и призывает к мирному урегулированию в Восточной Европе. Накануне посол КНР в США Цинь Ган призвал к немедленному перемирию на Украине и началу переговоров с участием всех заинтересованных сторон, в том числе США и их союзников по НАТО.
Однако и такие заявления пока не помогают снизить градус напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, поскольку страны все еще не могут найти компромисс по решению тайваньской проблемы.
Фактор Тайваня
В США уверены, что Китай не отказался и от идеи присоединения Тайваня к материковой части страны силой. Такую точку зрения выразил сегодня ночью глава ЦРУ Уильям Бернс.
В то же время, попытки США обвинить КНР в подготовке нападения на Тайвань выглядят неумело и невежественно, сказал «Газете.Ru» бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. По его словам, США не будут стремиться изолировать Китай во внешнеполитической плоскости, но могут оказывать на Пекин давление военного характера.
«США намерено обвиняют Китай в подготовке нападения. Своей неумелой и абсурдной политикой они делают все возможное, чтобы раздражать Китай. Это говорит о преувеличенной оценке собственных возможностей — экономических, финансовых и военных. Не такие они уж мощные и единые. Американцы будут всячески помогать японцам, будут уговаривать их на изменение конституции, которая запрещает им иметь полноценные вооруженные силы. Задача Вашингтона — создать пояс агрессивных государств вокруг Китая, вооруженных американскими оружием — что-то типа аналога азиатского НАТО. Но это неумелое давление. Далеко не все государства в Азии согласны на такое участие», — сказал экс-дипломат.
Андрей Виноградов из НИУ ВШЭ также считает, что Запад намеренно нагнетает обстановку вокруг Тайваня.
«Сегодня уже нельзя исключать, что Китай будет вынужден предпринять какие-то «решительные» шаги, связанные с Тайванем.
Что приведет к дополнительному обострению обстановки. Какие это будут шаги — сказать сложно, они тоже будут смотреть по ситуации. В любом случае, до конца нынешнего года (если точнее, до съезда партии, который пройдет в Пекине в ноябре) Китаю крайне невыгодно обострение ситуации в Тайваньском проливе. Да и в Южно-Китайском море тоже. Нагнетание обстановки накануне съезда выгодно скорее стратегическим противникам Китая», — обратил внимание доцент НИУ ВШЭ.
Невозможная изоляция
В текущих условиях внешнеполитическая изоляция Китая вряд ли возможна, поскольку такое решение обернется для Запада широкомасштабными последствиями, уверен Андрей Виноградов.
«Как вы себе это представляете? Я уж не говорю по поводу экономики —
Китай не просто лидер по объему торгово-экономических связей в мире, а производственная фабрика. США и ЕС — основные покупатели китайской продукции (сегодня, правда, уже одни из основных — объем торговли Китая со странами АСЕАН обогнал объемы торговли с США и ЕС).
Попытка изолировать Россию обернулась для Европы крайне тяжелыми последствиями. А что будет при попытке ужесточения санкций против Китая? Понятно, что экономика сегодня подчинена политике, политическим целям. Но совсем сбрасывать ее со счетов — себе же во вред», — объяснил Виноградов.
Сергей Орджоникидзе выразил аналогичное мнение, отметив, что изоляция Китая на дипломатическом уровне неизбежно приведет к ухудшению экономических отношений, в которых так заинтересован Евросоюз.
«Китай — это второй экономический центр мира, и изолировать его не получится, даже при невероятно большом желании. Внешнеполитическая изоляция невозможна, поскольку одно с другим связано. Политика всегда идет в ногу с экономикой. Если они и дальше будут раздражать большого гиганта, то от этого пострадают экономические связи», — резюмировал Орджоникидзе.