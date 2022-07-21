Военная операция на Украине. День 148-й

Мирный житель был ранен в населенном пункте Луганское в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Великобритания введет новые санкции на импорт угля и нефти из России, говорится в поправках правительства к существующим санкциям. Запрет вступит в силу 10 августа — РИА «Новости».
Украинские войска утром выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Цена газа в Европе снизилась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку» — ТАСС.
Украинские войска без использования авиации выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по Новобахтумовке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Крыша элеватора в городе Пологи Запорожской области рухнула из-за пожаров, вызванных обстрелами ВСУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов — ТАСС.
Число погибших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов ВСУ увеличилось до трех, сообщили в республике — ТАСС.
Российские силы нанесли ответный удар по позициям ВСУ, которые обстреляли Херсон, сообщили в ВГА области — РИА «Новости».
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты «Точка-У» и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Финская машиностроительная Wärtsilä сообщила, что завершила работу на российском рынке: часть российских подразделений продана местному руководству, другие выведены за пределы России — РИА «Новости».
Wärtsilä поставляла оборудование для многих верфей России.
❗️ Заместитель главы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко получил ранения в результате обстрела с украинской стороны, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.
Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки в Белгородскую область — РИА «Новости».
Украинская сторона вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Президент США Джо Байден нуждается в продолжении военных действий на Украине для удержания власти, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Германия возобновила прием газа «Северного потока» на терминале в Грайфсвальде после окончания ремонта, следует из данных газотранспортных операторов — ТАСС.
Украинские войска обстреляли село Доля в Донецкой народной республике, повреждены три дома и два автомобиля, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
ВС Украины не вели огонь по населенным пунктам ЛНР в среду, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Украинские войска в 06:05 выпустили 10 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Пентагон сообщил о передаче Украине снарядов для HIMARS дальностью 80 км и не склоняются к тому, чтобы начать поставлять снаряды, имеющие дальность больше — ТАСС.
Украина и страны Запада договорились не раскрывать точные параметры текущей и будущей военной помощи Киеву, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников — ТАСС.
Американские военные следят за тем, чтобы передача ими Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним не снизила боеспособность сил США, Пентагон считает, что такая проблема, вероятнее всего, не возникнет в течение трех месяцев — ТАСС.
Саперы МЧС России начали разминирование линий электропередачи и газопроводов в городе Северодонецк в ЛНР — ТАСС.
Интерес к Украине в Конгрессе США может со временем угаснуть на фоне отсутствия крупных успехов украинских военных, считает председатель подкомитета по разведке и специальным операциям комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Рубен Гальего — ТАСС.
Начался отбор учителей в Алтайском крае для работы в Славяносербском районе ЛНР, над которым ранее регион взял шефство для восстановления. Педагоги будут командированы для работы в местных школах в новом учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобразования и науки региона.
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выступил за прием на лечение раненых гражданских с Украины после официальной просьбы со стороны Киева — ТАСС.
Глава МИД ФРГ раскритиковала слова премьера Саксонии о замораживании конфликта на Украине — ТАСС.
Минюст США хочет отдать беженцам с Украины изъятые в результате санкций против России средства — ТАСС.
Минфин США рассчитывает, что страны договорятся по пределу цен на российскую нефть к этому декабрю — РИА «Новости».
Вооруженные силы России уничтожают пехоту и технику Украины усиленными дронами-камикадзе «Ланцет» — с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью в более чем 5 кг, сообщил РИА «Новости» информированный источник.
Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал РИА «Новости» старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин слишком здоров (entirely too healthy), добавив, что это неформальная оценка разведки — РИА «Новости».
Торговая организация Южной Америки Меркосур не будет вести диалог с Зеленским и не даст ему выступить на саммите в эти дни в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел Парагвая Рауль Кано — РИА «Новости».
Украинские издания пишут, что Зеленский лишит гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадима Рабиновича и главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана — РИА «Новости».
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что экс-депутату Евгению Мураеву и Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.
Стройматериалы в Калининградской области могут подорожать на 10-20% из-за проблем с транзитом через Литву, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минстроя.
Поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в 4 раза из-за пока действующего запрета транзита через Литву, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе российского Минстроя.
⚡️ Газ начал поступать по «Северному потоку» после проведения планового техобслуживания — РИА «Новости».
Газопровод был запущен после планового техобслуживания. Оно длилось 10 дней и включало в себя тест механических компонентов и систем автоматизации.
Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма из-за событий на Украине, если это не сделает Госдеп — ТАСС со ссылкой на газету Politico.
Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД РФ Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии этой двери, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.