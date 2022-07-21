21 июля 2022, 08:24 Политика Военная операция на Украине. День 148-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 148-й день Мария Шустрова

close 100% Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом. После планового техобслуживания в Европу начал поступать газ по «Северному потоку». Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по данным разведки, Путин «слишком здоров». ВС России уничтожают пехоту и технику ВСУ усиленными дронами-камикадзе «Ланцет», на Украине также впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак». «Газета.Ru» ведет хронику событий.