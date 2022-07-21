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Политика

Военная операция на Украине. День 148-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 148-й день

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Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта

РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом. После планового техобслуживания в Европу начал поступать газ по «Северному потоку». Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по данным разведки, Путин «слишком здоров». ВС России уничтожают пехоту и технику ВСУ усиленными дронами-камикадзе «Ланцет», на Украине также впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:38

Мирный житель был ранен в населенном пункте Луганское в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

9:37

Росгвардия обнаружила в ЛНР несколько схронов с боеприпасами и ракетами — ТАСС.

9:30

Великобритания введет новые санкции на импорт угля и нефти из России, говорится в поправках правительства к существующим санкциям. Запрет вступит в силу 10 августа — РИА «Новости».

9:22

Украинские войска утром выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:21

Цена газа в Европе снизилась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку» — ТАСС.

9:16

Украинские войска без использования авиации выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по Новобахтумовке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:15

Крыша элеватора в городе Пологи Запорожской области рухнула из-за пожаров, вызванных обстрелами ВСУ, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов — ТАСС.

9:14

Число погибших мирных жителей в ДНР в результате обстрелов ВСУ увеличилось до трех, сообщили в республике — ТАСС.

9:09

Российские силы нанесли ответный удар по позициям ВСУ, которые обстреляли Херсон, сообщили в ВГА области — РИА «Новости».

9:08

Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты «Точка-У» и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:06

Финская машиностроительная Wärtsilä сообщила, что завершила работу на российском рынке: часть российских подразделений продана местному руководству, другие выведены за пределы России — РИА «Новости».

Wärtsilä поставляла оборудование для многих верфей России.

9:05

На Антоновском мосту в Херсонской области начинаются ремонтные работы после обстрелов.

8:56

В ЛНР сообщили о гибели 74 мирных жителей с 17 февраля — ТАСС.

8:54

❗️ Заместитель главы администрации Калининского района Горловки Юрий Лысенко получил ранения в результате обстрела с украинской стороны, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

8:48

Более 21 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.

8:44

Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки в Белгородскую область — РИА «Новости».

8:35

Украинская сторона вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

8:34

ВСУ минируют территории на харьковском направлении «лепестками».

8:33

Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

8:32

Президент США Джо Байден нуждается в продолжении военных действий на Украине для удержания власти, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

8:31

Германия возобновила прием газа «Северного потока» на терминале в Грайфсвальде после окончания ремонта, следует из данных газотранспортных операторов — ТАСС.

8:30

Кадры боевой работы расчетов самоходных минометов «Тюльпан» в ходе спецоперации.

8:29

Украинские войска обстреляли село Доля в Донецкой народной республике, повреждены три дома и два автомобиля, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

8:28

ВС Украины не вели огонь по населенным пунктам ЛНР в среду, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

8:27

Украинские войска в 06:05 выпустили 10 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

8:26

Пентагон сообщил о передаче Украине снарядов для HIMARS дальностью 80 км и не склоняются к тому, чтобы начать поставлять снаряды, имеющие дальность больше — ТАСС.

8:25

Украина и страны Запада договорились не раскрывать точные параметры текущей и будущей военной помощи Киеву, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников — ТАСС.

8:24

Американские военные следят за тем, чтобы передача ими Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним не снизила боеспособность сил США, Пентагон считает, что такая проблема, вероятнее всего, не возникнет в течение трех месяцев — ТАСС.

8:23

ВГА Херсонской области оценивает количество ударов, отраженных ПВО, в 80% — ТАСС.

8:22

Саперы МЧС России начали разминирование линий электропередачи и газопроводов в городе Северодонецк в ЛНР — ТАСС.

8:21

Интерес к Украине в Конгрессе США может со временем угаснуть на фоне отсутствия крупных успехов украинских военных, считает председатель подкомитета по разведке и специальным операциям комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Рубен Гальего — ТАСС.

8:20

Начался отбор учителей в Алтайском крае для работы в Славяносербском районе ЛНР, над которым ранее регион взял шефство для восстановления. Педагоги будут командированы для работы в местных школах в новом учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобразования и науки региона.

8:19

Работа РСЗО «Ураган» по позициям и полевому складу ВСУ, где базировались гаубицы М777

8:18

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выступил за прием на лечение раненых гражданских с Украины после официальной просьбы со стороны Киева — ТАСС.

8:17

На Украине впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак» — ТАСС.

8:16

Глава МИД ФРГ раскритиковала слова премьера Саксонии о замораживании конфликта на Украине — ТАСС.

8:15

ЕС объявил о выделении еще €500 млн на закупки оружия Украине — ТАСС.

8:14

Начштаба ВВС США не исключил передачи Украине западной военной авиации — ТАСС.

8:13

Минюст США хочет отдать беженцам с Украины изъятые в результате санкций против России средства — ТАСС.

8:12

Минфин США рассчитывает, что страны договорятся по пределу цен на российскую нефть к этому декабрю — РИА «Новости».

8:11

Вооруженные силы России уничтожают пехоту и технику Украины усиленными дронами-камикадзе «Ланцет» — с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью в более чем 5 кг, сообщил РИА «Новости» информированный источник.

8:10

Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал РИА «Новости» старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

8:09

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин слишком здоров (entirely too healthy), добавив, что это неформальная оценка разведки — РИА «Новости».

8:08

Торговая организация Южной Америки Меркосур не будет вести диалог с Зеленским и не даст ему выступить на саммите в эти дни в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел Парагвая Рауль Кано — РИА «Новости».

8:07

Украинские издания пишут, что Зеленский лишит гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадима Рабиновича и главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана — РИА «Новости».

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что экс-депутату Евгению Мураеву и Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.

8:06

Стройматериалы в Калининградской области могут подорожать на 10-20% из-за проблем с транзитом через Литву, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минстроя.

8:05

Поставки стройматериалов в Калининград могут упасть в 4 раза из-за пока действующего запрета транзита через Литву, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе российского Минстроя.

8:04

⚡️ Газ начал поступать по «Северному потоку» после проведения планового техобслуживания — РИА «Новости».

Газопровод был запущен после планового техобслуживания. Оно длилось 10 дней и включало в себя тест механических компонентов и систем автоматизации.

8:03

Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма из-за событий на Украине, если это не сделает Госдеп — ТАСС со ссылкой на газету Politico.

8:02

Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД РФ Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии этой двери, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации России на Украине.

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