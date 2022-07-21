Конгресс готов признать Россию спонсором терроризма

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс США признает Россию страной-спонсором терроризма, если Госдепартамент откажется от такого решения. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Пелоси сказала эти слова Блинкену в ходе телефонного разговора, состоявшегося на этой неделе.
«Принятие закона конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем решение секретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — сказал журналистам источник в Конгрессе США.
Он добавил, что нет юридических оснований для того, чтобы запретить конгрессменам принять такое решение.
Включение страны в список государств-спонсоров терроризма влечет за собой строгие ограничения на взаимодействие с ней. Запрещается экспорт оборонных товаров, ужесточается контроль за экспортом продукции двойного назначения, применяются финансовые запреты и прочие санкции. Наказания могут вводиться также для третьих стран, торгующих с государством-спонсором терроризма.
Первой в «черном списке» Вашингтона в декабре 1979 года оказалась Сирия. В 1984 году – Иран, в ноябре 2017 года туда также внесли Северную Корею, а в январе 2021 года – Кубу.
Госсекретарь Блинкен весной заявил, что власти США изучают возможность признания России страной-спонсором терроризма. По его словам, «нет сомнения в том, что россияне терроризируют украинцев».
Однако, добавил он, вопросы остаются к юридическому обоснованию такого признания. «Аппарат нашего юрисконсульта рассматривает вопрос, существуют ли в соответствии с законом критерии, чтобы считать Россию государством — спонсором терроризма в ситуации с Украиной. Это находится на рассмотрении», — сказал Блинкен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве расценивают заявления Вашингтона как «пропагандистский ход».
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала дипломат.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула она.
27 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что обратился к США с просьбой признать Россию страной — спонсором терроризма. По его словам, соответствующую резолюцию утвердил комитет Сената США, а юридическое решение может принять Государственный департамент.
«Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», — заявил украинский лидер.
Комментируя призыв Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следователи России, ДНР и ЛНР готовят свод доказательств актов терроризма и геноцида в отношении жителей Донбасса со стороны Украины.
«Работает очень много специалистов, гигантский объем работы. Результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида, в отношении жителей упомянутых республик», — сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой семерки» (G7) в ФРГ не стал поддерживать намерение властей США признать Российскую Федерацию «спонсором терроризма».
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», — заявил французский лидер.