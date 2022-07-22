Военная операция на Украине. День 149-й

⚡️Правительство Российской Федерации расширило перечень недружественных государств, в него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Из-за обстрелов украинских войск городу Пологи в Запорожской области приходится выживать, сказать, что жизнь налаживается, нельзя, заявил глава районной военно-гражданской администрации города Пологи Запорожской области Степан Лопатин.
Приднестровье сохраняет курс на независимость с последующим присоединением к России, который был одобрен на референдуме 2006 года, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.
Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине: важно делать это с теми, кто имеет контроль над ядерными объектами.
«Соглашение об экспорте [украинского] зерна будет подписано в пятницу в 16:30 во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша» — сообщили накануне в турецкой администрации.
Власти Украины должны «конфисковать» излишки российского газа, поступающие в украинские хранилища в ходе транзита «голубого топлива» РФ в Европу через территорию страны, считает депутат Верховной рады, бывший спикер парламента страны Дмитрий Разумков.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков в своем блоге на сайте «Украинской правды».
Американский табачный концерн Philip Morris International (PMI, «Филип Моррис интернэшионал») планирует ближе к концу 2022 года покинуть российский рынок. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Яцек Ольчак в интервью агентству Bloomberg.
Компания выпускает бренды Marlboro, L&M, IQOS.
❗️Украина согласилась частично разминировать свои порты в Черном море, сообщают источники The New York Times.
По их словам, Киев готов на этот шаг в рамках сделки по вывозу украинского зерна. Обсуждаться зерновой вопрос будет снова сегодня, 22 июля, в Турции.
Военнослужащие ВМС Болгарии уничтожают мину в Черном море, 1 июля 2022 годаBulgarian Ministry of Defence/Reuters
ВСУ четыре дня не обстреливали населенные пункты в ЛНР, отметили в республике. Однако по Донецку украинские войска выпустили около 10 артиллерийских снарядов калибров 152 и 155 мм. Огонь велся по Киевскому и Кировскому районам города со стороны Авдеевки и Первомайского.
Россия использует методы гибридной войны по отношению к Украине, в арсенал Москвы входят кибератаки и дезинформационные кампании, говорится в ежегодном докладе «Белая книга» Министерства обороны Японии.
Японский посол в нацистской Германии виконт Кинтомо Мусякодзи и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на «Антикоминтерновском пакте», 25 ноября 1936 годаAP
Жители Лисичанска (ЛНР), начали возвращаться в город после ухода из него ВС Украины, сейчас там живет около 33 тыс. человек, сообщил ТАСС врио мэра Андрей Скорый.
«Сейчас в городе проживает около 33 тыс. человек. Если будем инфраструктуру восстанавливать, дадим свет и воду, то люди начнут приезжать. <...> У нас было 130 тыс. населения в 2014 году, а уже при украинских нацистах уехало очень много людей. После освобождения города люди начинают возвращаться», — сказал он.
Украинские военные обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS село Хорошее в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.
HIMARSGlobal Look Press