22 июля 2022, 08:25 Политика Военная операция на Украине. День 149-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 149-й день Петр Николаев

close 100% Уборка урожая пшеницы в Херсонской области Сергей Бобылев/ТАСС

ВСУ обстреляли из HIMARS село Хорошее в ЛНР, впервые открыв огонь по республике за четыре дня. По Донецку украинские войска выпустили более 10 снарядов крупных калибров. В Раде призвали «конфисковать» российский газ из трубопроводов. Американский табачный концерн Philip Morris International к концу года покинет Россию. В 16.30 будет подписано соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.