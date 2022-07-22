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Политика

Военная операция на Украине. День 149-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 149-й день

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Уборка урожая пшеницы в Херсонской области

Уборка урожая пшеницы в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
ВСУ обстреляли из HIMARS село Хорошее в ЛНР, впервые открыв огонь по республике за четыре дня. По Донецку украинские войска выпустили более 10 снарядов крупных калибров. В Раде призвали «конфисковать» российский газ из трубопроводов. Американский табачный концерн Philip Morris International к концу года покинет Россию. В 16.30 будет подписано соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:04

⚡️Правительство Российской Федерации расширило перечень недружественных государств, в него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

10:03

Из-за обстрелов украинских войск городу Пологи в Запорожской области приходится выживать, сказать, что жизнь налаживается, нельзя, заявил глава районной военно-гражданской администрации города Пологи Запорожской области Степан Лопатин.

9:51

9:34

Приднестровье сохраняет курс на независимость с последующим присоединением к России, который был одобрен на референдуме 2006 года, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

9:23

9:20

Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине: важно делать это с теми, кто имеет контроль над ядерными объектами.

8:43

«Соглашение об экспорте [украинского] зерна будет подписано в пятницу в 16:30 во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша» — сообщили накануне в турецкой администрации.

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Sha Dati/Global Look Press
8:40

Власти Украины должны «конфисковать» излишки российского газа, поступающие в украинские хранилища в ходе транзита «голубого топлива» РФ в Европу через территорию страны, считает депутат Верховной рады, бывший спикер парламента страны Дмитрий Разумков.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков в своем блоге на сайте «Украинской правды».

8:36

Американский табачный концерн Philip Morris International (PMI, «Филип Моррис интернэшионал») планирует ближе к концу 2022 года покинуть российский рынок. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Яцек Ольчак в интервью агентству Bloomberg.

Компания выпускает бренды Marlboro, L&M, IQOS.

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Pavlo Gonchar/Global Look Press
8:19

❗️Украина согласилась частично разминировать свои порты в Черном море, сообщают источники The New York Times.

По их словам, Киев готов на этот шаг в рамках сделки по вывозу украинского зерна. Обсуждаться зерновой вопрос будет снова сегодня, 22 июля, в Турции.

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Военнослужащие ВМС Болгарии уничтожают мину в Черном море, 1 июля 2022 года

Военнослужащие ВМС Болгарии уничтожают мину в Черном море, 1 июля 2022 года

Bulgarian Ministry of Defence/Reuters
8:12

8:08

ВСУ четыре дня не обстреливали населенные пункты в ЛНР, отметили в республике. Однако по Донецку украинские войска выпустили около 10 артиллерийских снарядов калибров 152 и 155 мм. Огонь велся по Киевскому и Кировскому районам города со стороны Авдеевки и Первомайского.

8:06

Россия использует методы гибридной войны по отношению к Украине, в арсенал Москвы входят кибератаки и дезинформационные кампании, говорится в ежегодном докладе «Белая книга» Министерства обороны Японии.

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Японский посол в нацистской Германии виконт Кинтомо Мусякодзи и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на «Антикоминтерновском пакте», 25 ноября 1936 года

Японский посол в нацистской Германии виконт Кинтомо Мусякодзи и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп ставят подписи на «Антикоминтерновском пакте», 25 ноября 1936 года

AP
8:04

Жители Лисичанска (ЛНР), начали возвращаться в город после ухода из него ВС Украины, сейчас там живет около 33 тыс. человек, сообщил ТАСС врио мэра Андрей Скорый.

«Сейчас в городе проживает около 33 тыс. человек. Если будем инфраструктуру восстанавливать, дадим свет и воду, то люди начнут приезжать. <...> У нас было 130 тыс. населения в 2014 году, а уже при украинских нацистах уехало очень много людей. После освобождения города люди начинают возвращаться», — сказал он.

8:03

Украинские военные обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS село Хорошее в Луганской Народной Республике, выпустив три ракеты. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

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HIMARS

HIMARS

Global Look Press
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию военной операции ВС РФ на Украине.

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