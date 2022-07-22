«Бастион русского мира»: Приднестровье хочет присоединиться к России

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики намерены добиться независимости страны, а затем войти в состав России. По его словам, еще в 2006 году опрос граждан показал, что подавляющее большинство жителей региона поддерживают курс на присоединение к России. В Госдуме считают Приднестровье «бастионом русского мира на Днестре».

Курс на Россию

В этом году исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев дал интервью РИА «Новости», в котором обозначил позицию граждан ПМР по вопросу независимости.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев. В Совфеде оценили курс Приднестровья на присоединение к России Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал... 22 июля 07:35

Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».

Глава МИД ПМР подчеркнул, что «Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно».

Согласно открытым источникам, 17 сентября 2006 года среди граждан Приднестровья провели опрос. Их спросили, хотят ли они сохранить курс на международное признание ПМР и войти затем в состав России или предпочитают вернуться в состав Молдавии. За первый вариант проголосовали 94,6% населения республики, за второй – лишь 3,4%. 2% не смогли определиться с ответом. Молдавия же взяла курс на интеграцию с Румынией, в составе которой Приднестровья никогда не было.

«Уникальные» миротворцы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Газете.Ru», что глава приднестровского МИД решил напомнить о принципиальной позиции жителей республики в связи с тем, что в последнее время Молдавия и Украина нагнетают обстановку вокруг региона.

«Заявление (Игнатьева – «Газета.Ru») подчеркивает тот факт, что на фоне демонстративного сближения Молдавии с НАТО и ЕС, все чаще звучащих заявлений из Кишинева о своей поддержке Украины, о различных недружественных выпадах в адрес России, в этот момент Приднестровье – такой бастион русского мира на Днестре – считает своим долгом подтвердить позицию», — сказал Затулин. МИД РФ рассказал о задержаниях российских миротворцев в Кишинёве по пути в Приднестровье Россия рассматривает каждое задержание в аэропорту Кишинёва российских миротворцев, направлявшихся... 21 июля 14:24

По его словам, миротворческая миссия России в Приднестровье «является уникальной, поскольку за время, прошедшее с ее начала, не было ни жертв, ни разрушений, ни обстрелов, ни серьезных нарушений режима прекращения огня». Депутат отметил, что власти Молдавии в последнее время не только «создавали сложности для Приднестровья», но также хотят «сдать» свою страну Румынии. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что президент Молдавии не скрывает свое румынское гражданство.

В том, что жители Приднестровья – соотечественники граждан России, «нет сомнений», продолжил депутат.

Представитель ПМР в Объединенной контрольной комиссии, сопредседатель ОКК Олег Беляков сказал «Газете.Ru», что пока в Приднестровье действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе. По его словам, «в настоящее время жители Приднестровья чувствуют себя защищенными от актов насилия и агрессии».

«В принципе, я рассчитываю, что в России готовы [к присоединению]. Приднестровье никогда не отделяло себя от России. Долгие годы мы разделяем чаяния России во всех направлениях – политике и жизни. Надеемся, что в России отнесутся к этому достаточно благосклонно», — добавил он.

«Наши пути разошлись»

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии. МИД Приднестровья осудил США за «максимально непрозрачные» поставки оружия Молдавии Соединенные Штаты снабжают Молдавию вооружением, используя максимально непрозрачные механизмы сотрудничества... 21 июля 13:31

«Миротворческие силы, в которых принимают участие и российские военнослужащие, всегда были оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра. Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России», — сказал он на «круглом столе» в Совфеде.

В свою очередь директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заметил, что действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, а этого допустить нельзя.

«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу», — добавил Полищук.

Президент ПМР заявил в интервью «Парламентской газете», что Приднестровье и Молдавия – два отдельных государства, которые выбрали противоположные пути развития.

«Наши с Молдовой пути давно разошлись <…> Что бы там ни пытались говорить о некоей целостности, Молдова ее разрушила еще три десятилетия назад, развязав войну», — считает глава непризнанного государства.

История конфликта

Согласно открытым источникам, к моменту начала конфликта Приднестровье было самым экономически развитым районом бывшей Молдавской ССР. Оно расположено на левом берегу Днестра и населено приблизительно в равных долях русскими, украинцами и молдаванами. Еще в 20-х годах прошлого века после падения монархии в России территория Приднестровья была преобразована в Молдавскую АССР со столицей в Тирасполе и вошла в состав Украинской ССР. В Минобороны заявили, что Молдавия мешает поставкам техники РФ миротворцам в Приднестровье Молдавия всеми способами пробует не допустить новых поставок в Приднестровье российской военной техники... 21 июля 12:15

После того как Румыния в 1940-м году вернула СССР Бессарабию, вновь приобретенную территорию объединили с Приднестровьем и преобразовали в Молдавскую ССР со столицей в Кишиневе.

В 1989 году во время «парада суверенитетов» Верховный совет Молдавии принял закон о языке, согласно которому регион в том числе перешел на румынское правописание, а область использования русского языка сократилась, что вызвало негодование жителей Приднестровья. Уже в 1991 году Верховный совет Молдавии принял декларацию о независимости. В ответ ПМР также провозгласила свою самостоятельность. Молдавия ее не признала. Руководство страны задумалось о силовом возвращении мятежников.

Важным затруднением для быстрого решения проблемы было расположение на территории Приднестровья четырнадцатой советской армии. Тогда она оказалась в необычном статусе: солдаты одновременно были военнослужащими СССР, гражданами Молдавии и жителями Приднестровья. Так как основная масса армии состояла из уроженцев ПМР и людей, давно осевших на этой территории, был высок риск, что она вступит в конфликт на стороне Приднестровья.

Военные действия начались 1 марта 1992 года, когда молдавские силы напали на одну из воинских частей бывшей Советской армии для захвата оружия. В апреле 1992 года президент России Борис Ельцин издал указ о переводе 14-й советской армии под юрисдикцию России и назначил ее командующим генерала Александра Лебедя. Силам 14-й армии удалось оттеснить молдавские и приднестровские формирования от линии соприкосновения и разместить в образовавшемся коридоре российский миротворческий контингент. Конфликт был заморожен.

Стороны противостояния сели за стол переговоров, но договориться о чем-либо они не смогли до сих пор.