Зерновая эпопея Украины: о чем договорились Москва, Киев, Анкара и ООН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева сверху), генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева внизу), министр обороны Турции Хулуси Акар (справа сверху) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа внизу) во время подписания соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю зерна с Украины, Стамбул, 22 июля 2022 года

Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России и Турции подпись под документом поставили главы Минобороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар. От Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке» — снятии ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН. Россию на подписании меморандума представлял министр обороны Сергей Шойгу. Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

На что согласилась Москва

В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет, - сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он добавил, что первый документ – меморандум – предполагает участие ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, второй – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Сделка предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из Одессы, Черноморска и Южного, добавил Шойгу.

Срок соглашения рассчитан на 120 дней с возможностью продления. Безопасность в территориальных водах Украины, по его словам, должен обеспечивать Киев, в том числе процедуры разминирования.

Шойгу также отметил, что Россия взяла на себя определенные обязательства и не будет пользоваться возможностью открытья черноморских портов. Песков объяснил важность соглашения по вывозу зерна из украинских портов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил важность соглашения по экспорту зерна... 22 июля 19:32

В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с документом, уточняет, что меморандум заключен сроком на три года.

Уточнения от ООН

Высокопоставленный чиновник ООН сообщил, что в случае, если стороны решат прекратить действие документа, они должны письменно сообщить друг другу о своем решении за три месяца до предполагаемой даты. Он отметил, что меморандум «не является международным договором и не устанавливает никаких прав или обязательств, согласно международному праву»

В Организации рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить по пять миллионов тонн зерна в месяц.

В соглашении отмечается, что суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители России, Украины, Турции и Организации объединенных наций. Также будут созданы инспекционные группы на базе Совместного координационного центра в Стамбуле, который укомплектуют преимущественно военными. Он отметил, что в портах за погрузкой будут наблюдать представители Украины, Турции и ООН. Они под руководством украинских лоцманов будут выходить из черноморской акватории по ранее согласованному безопасному коридору. Лавров назвал главную задачу «продуктовой сделки» Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту... 22 июля 19:21

По его словам, безопасность маршрутов по инициативе сторон будут обеспечивать минные тральщики, полноценного разминирования украинских территориальных вод не предполагается, поскольку это потребует слишком много времени. Отмечается, что соглашение не предполагает военного сопровождения судов. Вооруженные силы и ВМС Украины, в свою очередь, считают безопасными маршруты следования судов.

«Что будет, так это мониторинг перемещений судов, и мы будем контролировать это так же, как движение судов в любой точке мира в это время, но также будет вестись наблюдение за контролируемой территорией. Таким образом, военное сопровождение не предусмотрено», - сказал он.

Представитель ООН также сообщил, что Москва и Киев, согласно документам, договорились не атаковать суда, идущие с Украины с сельхозпродукцией. В случае инцидента, задачей Совместного координационного центра будет разрешить его, отметил чиновник.

Источник РИА Новости в ООН также сообщил, что меморандум предполагает содействие России в вывозе украинского продовольствия, в том числе подсолнечного масла. Он добавил, что Россия и ООН создадут механизм обмена информацией об экспорте продуктов и удобрений по линии постпредства.

Реакция Запада

От ООН меморандум подписал Генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш. Он назвал стамбульскую «продуктовую сделку» большим прорывом и отметил, что цель меморандума – «спасти мир» и обеспечить страны продовольствием.

«Это беспрецедентное соглашение между двумя противоборствующими сторонами», — заявил Гутерреш в интервью турецкому телеканалу NTV. В своем Twitter он написал, что подписанное соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины является «маяком надежды, возможности и облегчения».

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter написал, что данное соглашение является «шагом в правильном направлении», и призвал к его скорейшему осуществлению. Также поприветствовал сделку глава Евросовета Шарль Мишель, отметив важность ее строгого выполнения.