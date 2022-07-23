Зеленский рассказал об обратной стороне перемирия с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное перемирие с Россией может только затянуть конфликт. Ранее в Москве неоднократно заявляли о саботировании Киевом мирных переговоров.

Прекращение огня и перемирие с Россией без возвращения украинской армией утраченных территорий только продлит военный конфликт, заявил в интервью The Wall Street Journal президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это даст Москве «возможность пополнить запасы и вооружиться для следующего раунда».

Нужен ли Украине мир

«Замораживание конфликта с РФ означает паузу, которая даст России передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — сказал он. Зеленский: Люксембург потратил на помощь Украине 15% оборонного бюджета Великое Герцогство Люксембург направило на поддержку Украины 15% своего оборонного бюджета. Об этом... 21 июня 21:58

Также он рассказал, что ежедневные потери ВСУ снизились. За сутки украинские военные теряют около 30 человек убитыми и 250 ранеными. По его словам, «изменение в балансе огневой мощи» остановило военные потери Киева.

Ранее появлялись сообщения о госпитализации Зеленского в реанимацию. Он опроверг эти новости, заявив, что чувствует себя хорошо. По данным Госспецсвязи Украины, неизвестные хакеры атаковали серверы радиостанций TAVR Media и, взломав украинское радио «Мелодия FM», распространили сообщения о том, что украинский президент находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, а его обязанности сейчас исполняет председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Призывы Москвы

15 июля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире передачи Джорджа Элиасона на радио TNT заявил, что западные страны должны убедить украинское руководство начать мирные переговоры с Россией, так как военная ситуация складывается не в пользу Киева. Комментируя действия Вашингтона по поддержке Киева вооружениями и деньгами, дипломат признался, что ему сложно давать оценку американскому лидеру Джо Байдену, но отметил, что изображаемая США поддержка Украины выглядит странной. Военная операция на Украине. День 149-й Владимир Зеленский сообщил, что Украина теряет в день около 30 человек убитыми. Президент также... 23 июля 00:00

«Лучшая поддержка, которую западные страны, в том числе США, могут оказать, была бы в том, чтобы предпринять какие-то усилия относительно политического планирования и действий украинского руководства, чтобы начать серьезные мирные переговоры с Россией об условиях перемирия», — отметил Полянский.

Он подчеркнул, что в ходе мартовских переговоров у украинской делегации имелись здравые идеи, которые, по его мнению, могли стать основой для дискуссий, однако «после консультаций с Вашингтоном и Лондоном, они вернулись с совершенно нереалистичными оценками происходящего».

Москва настаивает на мирных переговорах с Киевом, начиная с пятого дня спецоперации на Украине. Было проведено несколько раундов, однако стороны не смогли договориться об условиях. По заявлениям Москвы, Киев выдвигал нереалистичные требования. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что требования Москвы невыполнимы. 30 марта по итогам переговоров в Стамбуле сообщалось о возможности достижения компромисса, однако позже процесс был приостановлен и диалог сошел на нет.

В ходе переговоров Москва требовала от Киева закрепить внеблоковый статус страны, признать Крым в российской юрисдикции, а также признать ДНР и ЛНР в рамках Донецкой и Луганской областей. Киев же требовал гарантии безопасности для Украины в рамках международного договора. Гарантами новой системы должны были стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. Также Киев требовал немедленного прекращения огня, вывод российских войск на позиции до 24 февраля и возврат Крыма в украинскую юрисдикцию.

Также 15 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что мирные переговоры с Украиной в настоящий момент не ведутся. Он уточнил, что о возможном подключении к процессу третьих стран тоже говорить пока не приходится.

В начале июля президент России Владимир Путин предупредил страны Запада, что Россия не отказывается от мирных переговоров, однако другой стороне стоит понимать – чем дальше, тем сложнее будет договариваться. По его словам, западные страны «проиграли» с самого начала российской спецоперации на Украине, связав это с неэффективным ударом по российской экономике.

Актуальное состояние театра военных действий

По сообщениям Минобороны РФ от 22 июля, российские военные уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS с 5 по 20 июля. Также уничтожен пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в Краматорске, ликвидировано до 300 военных и более 40 единиц техники.

За сутки также уничтожен склад 59-й мотопехотной бригады ВСУ, на котором находилось более 30 военных и шесть единиц техники. Также поражено шесть пунктов управления в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики. Также за сутки уничтожена украинская ЗРК «БУК-М1» и 12 беспилотников ВСУ.

Также портал «Русская весна» сообщил, что российские военные и силы ДНР захватили большую группу украинских военных под Северском в ДНР.