В США заявили, что кампания Запада по изоляции России провалилась

Владимир Путин во время рабочего визита в Иран, 19 июля 2022 года

Российскую версию конфликта на Украине поддерживают Китай и Иран, считает американский журналист Марк Епископос. По его мнению, это подтверждается визитом президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Кроме того, значительная доля «незападного мира» сохраняет нейтралитет, добавил он. В США ранее заявили, что визит Путина демонстрирует градус изоляции России, но в Кремле с этим решительно не согласны.

Китай и Иран явно поддерживают российскую точку зрения на украинский конфликт. Такое мнение в своей статье для National Interest выразил журналист Марк Епископос.

Епископос отмечает, что поездка президента РФ Владимира Путина в Тегеран указывает на «тревожный феномен – несмотря на продолжающиеся попытки европейских и американских политиков сколотить единый глобальный фронт» против Кремля, значительная часть незападных стран придерживается нейтралитета.

«Зерновая сделка показала <…>, что кампания Запада по экономической и политической изоляции России провалилась», — говорится в материале.

«Думаю, российские власти будут раскручивать сделку как доказательство того, что они не изолированы на самом деле, что они по-прежнему серьезный игрок на Ближнем Востоке», — приводятся в статье слова эксперта Джона Дреннана из Института мира США, сказанные им телеканалу CNBC.

Кроме того, важным с точки зрения имиджа итогом переговоров в Тегеране стало согласие Турции, Ирана и России по сирийскому вопросу. Путин по итогам встречи в столице Ирана заявил, что Москва и Тегеран придерживаются совпадающих взглядов «по очень многим вопросам». Как подчеркнул высший руководитель Ирана Али Хаменеи, НАТО начало бы войну с Россией «под предлогом возвращение Крыма, если бы альянс не остановили на Украине». «Зима оказалась длинной, ветра не было». Путин объяснил причины энергетического кризиса на Западе Владимир Путин в Тегеране по итогам саммита с турецким и иранским лидерами пообщался... 20 июля 09:41

Мнения об изоляции России после Тегерана

Четыре дня назад, 20 июля, китайская газета Global Times назвала переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Ибрахимом Раиси «контрударом» на попытки США утвердить свое господство на Ближнем Востоке.

Американский журнал Foreign Policy в свою очередь написал, что визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали поддержку странами действий Москвы в вопросе формирования многополярного мира.

Журналисты гонконгского издания South China Morning Post (SCMP) заявили, что призывы западных государств объединиться против России и Путина не нашли отклика в других странах мира.

Есть и противоположное мнение. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают поездку Путина в Иран «демонстрацией градуса изоляции России и ее президента».

«Теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи», — указал Кирби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления американского чиновника. «Не согласны. Это в корне неверная оценка», — сказал он. Аналитик Daily Mail назвал визит Путина в Тегеран событием с «пугающей перспективой» Директор Оксфордского института исследования кризисных ситуаций Оксфорда Марк Алмонд в статье... 22 июля 06:09

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее также заявлял, что Россия неразрывно связана со всем миром – поэтому изолировать ее невозможно.

Руководство России планирует совершить новые зарубежные поездки в этом году, это свидетельствует о провале попыток США «отменить» Россию. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова 21 июля.

«Осенью планируются интенсивные поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, которой тешит себя Вашингтон», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что «отменить» Россию у США никогда не получится.