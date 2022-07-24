Военная операция на Украине. День 151-й

Вашингтон осуждает удар по одесскому порту, ответственность за который возлагает на РФ, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он также отметил, что власти США считают, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко считает, что некоторые заявления венгерского премьера Виктора Орбана являются «примером российской пропаганды».
На этой неделе в Донбассе погибли двое американских наемников, а также канадец и гражданин Швеции, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины — газета Politico.
Украинские военные вновь обстреляли район Каховской ГЭС и мост через реку Ингулец в Херсонской области — ТАСС со ссылкой на местные власти.
В ночь на воскресенье, 24 июля, ВСУ обстреляли населенный пункт Красный луч из РСЗО HIMARS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)».
На территории Курской области продлено действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность! Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются».
Он призвал граждан сообщать в 112 о «подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».
Значительно снизился турпоток из России в Европу, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, в этом году по сравнению с 2019 годом он сократился с миллионов до «нескольких десятков тысяч» поездок.
Она подчеркнула, что большинство российских туристов путешествуют либо по стране, либо уезжают отдыхать в Турцию. Тем не менее многие россияне следуют в европейские страны через Финляндию, а также летят туда через Стамбул и Дубай.
По словам главы АТОР, в 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России, а Европа в целом занимала лидирующее положение — то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию. В 2020–2021 годах Европы практически не было на туристическом рынке из-за пандемии. А сейчас в связи с обострением отношений России и ЕС усложняется процедура получения визы и есть проблемы с транспортом, так как закрыто воздушное пространство для российских самолетов.
В Мелитополе российские системы ПВО отразили удар со стороны ВСУ — ТАСС со ссылкой на местные власти.
РИА «Новости» публикует видео с полей ЛНР, по которым попадали снаряды. По краям воронок, по данным агентства, выросли подсолнухи.
Постоянная дислокация российских военных на той части Запорожской области, что подконтрольна ВС РФ, «станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора» со стороны Украины. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель властей региона Владимир Рогов.
«Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе».
Более предметный разговор по этому вопросу можно будет вести, как отметил Рогов, после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.