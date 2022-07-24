Военная операция на Украине. День 151-й

8:52

На территории Курской области продлено действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность! Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются».

Он призвал граждан сообщать в 112 о «подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».