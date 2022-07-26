Военная операция РФ на Украине. День 153-й

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что ЕС вынужден готовиться к прекращению поставок газа в любой момент, так как «Газпром» уже предупреждал, что прокачка российского газа в Европу будет сокращена.

С 27 июля российская компания снизит суточную производительность «Северного потока» до 33 млн куб. м газа и будет поставлять лишь 20% от плановой мощности газопровода.