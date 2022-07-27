«Россия должна отреагировать»: США сделали предложение об освобождении Грайнер и Уилана

Власти США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже объявил о планах провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросу обмена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России сделали «существенное предложение» об освобождении гражданина США Пола Уилана и американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Позже стало известно, что речь идет об обмене на предпринимателя Виктора Бута. Президент США Джо Байден уже поддержал такой формат обмена.

«Я планирую поднять вопрос, который является для нас главным приоритетом — освобождение американцев Уилана и Грайнер, которым должно быть разрешено вернуться домой», — сказал Блинкен.

Он заявил, что планирует провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым впервые после начала спецоперации российских военных на Украине.

Также стало известно, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Уилана. По данным CNN, предложение России было направлено в июне. Источники не стали уточнять его детали, отметив, что ожидают ответа.

Брат Пола Уилана Дэвид Уилан рассказал, что его семья надеется на согласие России на обмен, но пока не может сообщить деталей предлагаемой сделки.

Реакция Кремля

В Кремле отказались комментировать сообщения о возможном обмене Бута на Грайнер и Уилана.

«Без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

История Виктора Бута

Российский предприниматель Бут находится в заключении с 6 марта 2008 года. Американский суд признал его виновным в торговле оружием и связях с террористами. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы. В западных СМИ Бута называют «оружейным бароном» и «торговцем смертью».

В 1991 году Бут стал авиационным брокером. В 1992 году уехал в ЮАР, где занимался организацией авиаперевозок. К середине 1990-х годов в прессе стала появляться информация, что работа Бута включает незаконную торговлю оружием в странах, на которые распространялось международное эмбарго, в их числе назывались Афганистан, Ангола, Того, Руанда, Либерия, Сьерра-Леоне. Также СМИ связывали его с движением «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Аль-Каида» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Отмечается, что В 1995 году Бут участвовал в переговорах об освобождении российского экипажа самолёта Ил-76, захваченного в Афганистане

Предпринимателя упоминали в связи с незаконными поставками оружия и боеприпасов в обход санкций ООН в докладах Совбеза ООН (2000), Amnesty International (2005 и 2006) и Госдепа США. Вместе с тем, с 2003 года компании, принадлежащие Буту или контролируемые им, поставляли материальное обеспечение для американских военных в Ираке.

В 2001 году Буту пришлось покинуть ОАЭ, где он постоянно проживал. В 2002 году Бельгия обвинила его в контрабанде алмазов и отмывании денег на сумму $300 млн. В 2002 году ООН ввела запрет на перемещения Бута, в 2005 ООН и США заморозили его счета. В 2008 году Бута задержали в Бангкоке. Агенты Управления по борьбе с наркотиками США, на встрече с ним под видом колумбийских повстанцев сделали компрометирующие Бута диктофонные записи. Экстрадирован в США 17 ноября 2010 года.

2 ноября 2011 года жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло Буту обвинительный приговор. Его признали виновным в сговоре с целью убийства граждан США, в том числе должностных лиц, в сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК. Приговор огласили 4 апреля 2012 года. Прокуратура требовала приговорить Бута к пожизненному лишению свободы.

После вынесения приговора неоднократно предпринимались попытки добиться освобождения Бута, в частности по линии советско-американской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года. Защита предпринимателя также неоднократно пыталась обжаловать приговор. При отсутствии весомых причин для освобождения Виктор Бут должен выйти из тюрьмы 19 августа 2029 года.

История Бриттни Грайнер

Грайнер является без преувеличения легендой в женском баскетболе. На ее счету по две победы в составе сборной США на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В составе клуба «Финикс Меркюри» у нее есть победа в NBA в 2014 году. За екатеринбургский УГМК Грайнер играла с 2015 года и за это время дважды успела стать чемпионкой России, а один раз — бронзовым призером женской Евролиги.

17 февраля 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву. В аэропорту Шереметьево её задержали из-за реакции служебной собаки, позже в вещах баскетболистки обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено в России. Американская сторона задержание Грайнер считает незаконным.

Спортсменку обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 229.1, ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ — контрабанда и хранение наркотиков.

5 июля 2022 года Грайнер написала письмо Байдену, в котором попросила власти США вызволить ее из российского СИЗО. Грозят десять лет тюрьмы в России: Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в провозе наркотических средств в Россию... 08 июля 17:06

«Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть меня домой. Когда я сижу в русской тюрьме наедине со своими мыслями, без семьи и без друзей, то боюсь, что могу остаться здесь навсегда, — цитирует Грайнер издание Politico, в распоряжении которого оказался текст письма.

Грайнер в письме призвала Байдена освободить ее, поскольку в 2020 году она отдала за него голос на выборах президента США.

«Я скучаю по своей семье. Я скучаю по своим подругам по команде! Меня убивает то, что они сейчас так сильно страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать, чтобы как можно скорее вернуть меня домой», — написала она. «Сын России»: в США офицера обвинили в шпионаже В США арестован экс-боец спецназа 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс, его подозревают в сотрудничестве... 22 августа 09:48

27 июля должен был состояться допрос Грайнер. Перед этим суд выяснил, есть ли у нее жалобы на условия содержания под стражей в России.

«Нет, жалоб нет. Просто терпеливо жду», — сказала баскетболистка.

Позднее на допросе в Химкинском суде она заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану с разрешения врачей и не хотела нарушать законы РФ.

История Пола Уилана

Гражданин США Пол Уилан работал директором по безопасности в компании по производству запчастей для автомобилей BorgWarner. В его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании. По данным следствия, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

28 декабря 2018 года в Москве Уилана задержали в номере отеля «Метрополь», где он получил флэш-карту, на которой был засекреченный список лиц, в который, в том числе, попали сотрудники отечественных спецслужб. Через некоторое время после получения Уиланом флэшки в его номер вошли сотрудники ФСБ, которые изъяли носитель, а самого американца задержали.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозило до 20 лет лишения свободы. Американская сторона также считает незаконным задержание, арест и суд над Уиланом. Судьба не ясна: в Кремле высказались об обмене американца Уилана Кремль не может прояснить судьбу Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, заявил пресс-секретарь президента... 23 июня 15:30

По словам брата-близнеца обвиняемого, Дэвида, в день задержания Пол был в Москве на свадьбе своего товарища — морского пехотинца. При этом он отказался говорить, кто именно был виновником торжества, потому что не раскрывает информацию о его друзьях. Свадьба, по его словам, проходила в фешенебельном отеле в центре Москвы.

Спустя некоторое время выяснилась интересная подробность его биографии — у него есть паспорта четырех стран. Кроме США — Канады, Ирландии и Великобритании. Кроме того, Пол Уилан проходил военную службу в рядах американской армии в Ираке с 2003 по 2008 год.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже.