Военная операция РФ на Украине. День 155-й

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Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин-2» в соответствии со своими правами, заявили в компании — ТАСС.

Shell до конца 2022 года прекратит долгосрочные закупки нефти РФ у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем, следует из отчета.

Компания оценила чистые расходы от продажи своих АЗС и завода в России «Лукойлу» в $83 млн, убыток от разниц курса — $343 млн.