Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сотрудник МЧС насмерть разбился на мотоцикле в Москве 10:09
Российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта из-за... 10:09
Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском 10:09
Смартфон компании Oppo взорвался во время использования 10:09
Россиянам рассказали, как правильно выбрать дыню 10:07
В украинском МИД решили не замечать посещение Крыма главой МИД... 10:03
Сайт IKEA не позволяет оформить заказы в Москве 10:02
Арестованная в России американская баскетболистка Грайнер попала... 10:00
Вдова Хворостовского встречается с британским телеведущим 09:59
Тинькофф запустил сервис Tinkoff ID для быстрой авторизации и... 09:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 155-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 155-й день

close
100%
Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
В ДНР заявили, что украинские военные выпустили по Донецку реактивные ракеты с минами ПМФ-1 «Лепесток». H&M продает бизнес в России, в том числе товарные запасы на 30 недель стоимостью $210 млн. Черногория начала замораживать недвижимость граждан России. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:18

Информация, распространяемая украинскими СМИ о контрнаступлении Вооруженными силами Украины на Херсон, не соответствует действительности, украинские военнослужащие не форсировали реку Ингулец, заявил Кирилл Стремоусов — ТАСС.

10:17

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области покинуть регион — ТАСС.

10:10

Свыше 19,5 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.

10:09

Аграрии Херсонской области планируют завершить уборочную кампанию к концу октября, заявил Кирилл Стремоусов — ТАСС.

10:08

Разминирование территории в Харьковской области.

10:07

Хлебозавод в Горловке в ДНР поврежден в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько — ТАСС.

10:05

Подразделения украинской армии утром в четверг открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

10:03

Власти Херсонской области планируют привлечь военнопленных к ремонту Антоновского моста, соединяющего Херсон с частью Херсонской области на другом берегу Днепра, который был поврежден в результате обстрелов Вооруженных сил Украины в июле, заявил Стремоусов — ТАСС.

9:52

Посольство РФ призвало Вашингтон принять шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под санкционных ограничений — ТАСС.

9:35

В ДНР более 20 тысяч потребителей остаются без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ — ТАСС.

9:34

Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин-2» в соответствии со своими правами, заявили в компании — ТАСС.

Shell до конца 2022 года прекратит долгосрочные закупки нефти РФ у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем, следует из отчета.

Компания оценила чистые расходы от продажи своих АЗС и завода в России «Лукойлу» в $83 млн, убыток от разниц курса — $343 млн.

9:24

В ЛНР с февраля погибли 77 человек, включая троих детей, 222 мирных жителя получили ранения — представительство республики в СЦКК.

9:22

За прошедшие сутки ВСУ 146 раз открывали огонь по ДНР, что стало максимальным показателем с начала эскалации — представительство в СЦКК.

ВСУ за сутки выпустили более 800 снарядов по ДНР.

9:17

Работа расчетов РЗСО «Град» НМ ДНР.

9:14

Украинские войска с февраля 1 039 раз обстреляли ЛНР, выпустив 10,4 тысячи боеприпасов, включая 59 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:04

❗️ Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ продлен до 5 августа, сообщает Росавиация — ТАСС.

Росавиация в 26-й раз продлевает запрет на полеты.

8:57

Мирная жительница в Кировском районе Донецка ранена из-за обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин — ТАСС.

8:42

Ростуризм не поддерживает идею создания «черного списка» иностранных отелей. По словам главы ведомства Догузовой, случаи русофобии в отелях фиксировались, особенно в марте-апреле, но сегодня таких обращений в Ростуризм практически не поступает — РИА «Новости».

8:31

Образцы западного оружия, поставляемого на Украину, стали появляться в том числе на черном рынке, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов — ТАСС.

8:22

Австрийская OMV не ждет полной остановки поставок газа из России, но допускает их будущие сокращения, заявили в компании — ТАСС.

8:15

Четыре человека погибли, 11 ранены на территории ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск — штаб территориальной обороны республики.

8:12

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти летчика Александра Кукурбы, который возглавлял разведку штаба 299-й бригады тактической авиации — ТАСС.

8:11

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные выпустили из ствольной артиллерии 10 снарядов по Донецку.

8:10

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные выпустили по Донецку реактивные ракеты с запрещенными противопехотными минами ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Они были рассыпаны по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

8:09

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины за 10 минут два раза обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Киевский район Донецка. В общей сложности ВСУ выпустили девять снарядов.

8:08

Гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России может быть принята на вооружение в сентябре 2022 года — ТАСС.

8:07

Счетная палата предложила отказаться от размещения средств ФНБ в валютах объявивших санкции стран — ТАСС.

8:06

Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам. Соответствующий документ был опубликован в среду на сайте кабмина республики — ТАСС.

8:05

Призывы американских сенаторов к ограничению доступа к ряду российских испаноязычных СМИ противоречат базовым установкам о неприемлемости цензуры и свидетельствуют о раздражении правящих кругов США тем, что граждане латиноамериканских стран делают выбор в пользу СМИ РФ, а не подконтрольных США изданий, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне — ТАСС.

8:04

Процесс ухода японского бизнеса из России или приостановки его деятельности, начавшийся в марте, существенно затормозился в июне и полностью остановился в июле. К такому выводу пришли эксперты статистического центра Teikoku Databank — ТАСС.

8:03

Власти Египта освободили ряд компаний от их обязательств по поставкам пшеницы с Украины, закупленной еще в декабре прошлого года — ТАСС со ссылкой на Reuters.

Расторгнуты контракты на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы.

8:02

H&M продает бизнес в России, в том числе товарные запасы на 30 недель стоимостью $210 млн — РИА «Новости».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+