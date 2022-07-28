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Политика

Зюганов согласился на объединение КПРФ и «Справедливой России». При одном условии

Зюганов ответил Миронову на предложение объединить КПРФ и СРЗП

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не против попробовать объединение со «Справедливой Россией – За правду». Условием глава коммунистов назвал выполнение эсерами программы компартии. Накануне глава СР-ЗП Сергей Миронов назвал «неизбежным в исторической перспективе» объединение двух партий. Идея витает в воздухе с середины 2000-х. «Газета.Ru» разбиралась в истории отношений двух партий.

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что готов объединиться со «Справедливой Россией – За правду» (СРЗП) при условии принятия программы коммунистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если они [справедливороссы] согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение – подтягивайтесь, работайте», — сказал политик.

Он также добавил, что программа КПРФ опубликована, материалы ее известны. «Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — подчеркнул Зюганов.

Накануне, 27 июля, лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что объединение его партии с КПРФ необходимо.

«Объединение партий [СРЗП] и КПРФ необходимо, более того — в исторической перспективе оно неизбежно… Что касается предложения об объединении, то оно уже давно было сделано», — сказал глава справедливороссов.

По его словам, он не видит никаких препятствий со стороны СРЗП к созданию в России «большой коалиции левопатриотических сил».

Депутат также заявил, что срок объединения партий зависит от коммунистов.

«Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов Компартии», — резюмировал Миронов.

В июне 2021 года сооснователь партии «За правду» Захар Прилепин выдвигал предложение КПРФ объединить свои силы, но коммунисты отказались. Зюганов тогда говорил, что для «создания коалиции» литератору нужно сначала выйти из своей партии, поскольку коммунисты уже создали левопатриотическое движение.

«Мы уже создали левопатриотическое движение, оно здесь присутствует. Вы можете подойти к каждому. Я не знаю, что он имеет в виду под этим, если он готов выполнять наши «десять шагов», тогда ему надо выходить оттуда [СРЗП] приходить [в КПРФ]», – сказал журналистам Зюганов.

Прилепин в ответном письме указал на то, что у СРЗП и КПРФ практически нет идеологических разногласий.

В начале 2021 года партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели съезды по вопросу об объединении и объявили о создании новой левопатриотической политсилы. Ее лидером стал Сергей Миронов, сопредседателями – Захар Прилепин и Геннадий Семигин (лидер «патриотов»).

Идеи об объединении справедливороссов и коммунистов обсуждаются с середины 2000-х годов.

В мае 2007 года на чрезвычайном съезде Социалистической единой партии России, которая влилась в состав «Справедливой России», председатель эсеров Сергей Миронов заявил о необходимости создания широкого объединения левых сил и о готовности объединиться с коммунистами. В ответ первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что компартия не собирается объединяться с СР:

«Мы категорически, принципиально, убежденно не признаем и никогда не признаем проект Миронова искренней и левой политической силой. И у нас десятки аргументов, чтобы объяснить это каждому».

Мельников добавил, что «левый фланг» Миронова — это «мелкие организации нетрудоустроенных чиновников и амбициозных политиканов, прикидывающихся левыми».

В октябре 2010 года Сергей Миронов вновь заявил, что сближение «Справедливой России» с КПРФ состоится: «Я абсолютно убежден, что исторически это неизбежно, весь вопрос во времени».

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