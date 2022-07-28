Новые проблемы калининградского транзита. Поставки грузов могут остановиться 1 сентября

Прибытие первого поезда с цементом из регионов России на железнодорожную станцию Калининград-сортировочный транзитом через Литву, 26 июля 2022 года

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией может привести к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область вновь остановится. Ранее банк, обслуживающий операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией.

Отказ литовского «Шауляй банка» (Siauliu Bank) работать с Россией может привести к остановке транзита грузов через Калининград 1 сентября, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов. После этого Литва замкнула все транзакции на один вышеупомянутый банк.

«Литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать», — сказал Алиханов.

Литовская сторона 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. На единственном действующем многостороннем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» неоднократно фиксировались очереди из нескольких сотен фур с грузами. 17 июля была зафиксирована очередь из более тысячи российских грузовиков.

В один момент, 22 июля, показалось, что проблема решена. Тогда государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») сообщило, что возобновляет с 22 июля транзит в Калининградскую область ранее включенных в санкционный список Евросоюза грузов. Компания уведомила партнеров, что разрешается перевозить товары, которые являются необходимыми для Калининградской области. Москва «полностью удовлетворена»: Евросоюз и Россия договорились о снятии блокады Калининграда Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. ЕС предоставил документ... 13 июля 10:04

Уже 26 июля первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву после снятия ограничений на железнодорожный транзит.

Транзитная драма

18 июня Литва перестала пропускать в Калининградскую область подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из других регионов России. 21 июня выяснилось, что ограничения также коснулись грузовых автоперевозок.

По словам Алиханова, под запрет с 11 июля попал транзит бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе. «Только угрозами ответных действий». Как Калининграду преодолеть блокаду со стороны Литвы Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в сложившейся ситуации можно чего-то... 06 июля 11:12

21 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва должна осознавать серьезность последствий подобного эмбарго. Она добавила, что считает действия литовских властей агрессивными и враждебными.

«Мне кажется, они должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — сказала она. Усугубление вместо решения: Литва усилила блокаду Калининграда Литва с понедельника расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров... 11 июля 14:06

Литва же настаивает, что страна всего лишь «последовательно применяет санкции ЕС» и не вводила дополнительных или односторонних ограничений.

Однако 30 июня Der Spiegel сообщил, что Брюссель и Берлин хотят вынудить Литву снять запрет на транзит. Более того, немецкие власти «возмущены» действиями республики.

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспорт из России в Россию», — говорят они. Это разрешено», — отмечается в статье.

Согласно источникам Der Spiegel, в ФРГ опасаются, что «конфликт с Россией может продолжить эскалацию». Там не хотят, чтобы Москва «применила силу для создания наземного коридора».

Молчание и согласие Европы

7 июля представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил, что ведомство пока не направляло разъяснений Литве по калининградскому транзиту. Он отметил, что никакого развития ситуации пока нет.

Еще один представитель ЕК Дэниэл Ферри отказался отвечать, должна ли Литва запретить с 10 июля транзит в Калининград цемента, табака и алкоголя.

«Ограничительные меры ЕС включают определенные переходные периоды по каждому случаю, но у меня нет перед глазами юридического текста», — сказал он. Премьер Литвы Шимоните: порядок транзита в Калининград будет действовать до новых правил Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что действующий порядок транзита в Калининград будет... 14 июля 13:24

Однако уже 13 июля ЕК опубликовала разъяснения по санкциям против России, в документе объясняются правила транзита товаров в Калининград через Литву. В инструкции говорится, что транзит товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Там добавили, что перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.

Алиханов, в свою очередь, отметил, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80% ограничений по транзиту. Однако он добавил, что не полностью, работа еще потребуется, автомобильный транзит подпавших под санкции товаров (примерно 500-700 тыс. тонн в год) все еще не разрешен. По словам Алиханова, контроль железнодорожного транзита через Литву, о котором упомянула Еврокомиссия, не представляет из себя проблему, поскольку существуют общепринятые методы контроля грузов.