Военная операция РФ на Украине. День 156-й

08.06

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность, что в будущем ЕС прекратит закупать российский газ. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», — сказал он в интервью телекомпании Television Espanola.

Боррель напомнил, что ранее импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского. Сейчас он «приближается к 20%».