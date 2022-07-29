В Германии предложили реанимировать «Северный поток — 2»

Поскольку Германия по-прежнему нуждается в российском газе, стоит рассмотреть возможность запуска «Северного потока — 2» при отсутствии других альтернатив, считает глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Он полагает, что стоит принять «СП — 2» в эксплуатацию.

В силу ограниченных объемов поставок газа по «Северному потоку — 1» и нужде ФРГ в российском «голубом топливе», германским властям стоило бы рассмотреть возможность запуска газопровода «Северный поток — 2», заявили в бундестаге. Там напомнили, что газопровод уже достроен, однако сертификация не пройдена.

«В целом, все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер», — объяснил Клаус Эрнст.

Изоляция — не выход

Премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Die Zeit назвал идею постоянной изоляции России абсурдной и опасной.

«В любом случае я считаю, что перманентно изолировать Россию или больше никогда не осуществлять с ней экономическое сотрудничество абсурдно и опасно», — сказал он.

Он добавил, что Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой, «гораздо опаснее». По его словам, за последние десятилетия были созданы крепкие связи России и Европы в бизнесе, а также в научной и культурной областях.

«После нацистского варварства и холодной войны это вообще чудо», — добавил политик.

Народный гнев

Жители немецкого города Байройт 29 июля освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления. Гнев собравшихся вызвали заявления политика о противостоянии с РФ, поставках вооружения Украине, инфляции и энергетическом кризисе в стране. Немцы освистали министра экономики ФРГ Хабека во время речи об Украине Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его выступления... 29 июля 16:43

Вице-канцлер заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан со спецоперацией на Украине, поэтому Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоресурсов. Хабек еще раз акцентировал политический подтекст в снижении поставок газа. Но при этом добавил, что правительство страны старается как можно быстрее доставить турбину в Россию.

«Один из плакатов призывал к суду над немецкими политиками по образцу Нюрнбергского процесса», — говорится в публикации Die Welt.

В руках митингующие несли транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.

«Разжигатель войны, проваливай», — скандировала толпа.

Народная мольба

28 июля бургомистры семи городов и коммуна на острове Рюген в Балтийском море обратились к правительству ФРГ с предложением обдумать использование «Северного потока — 2».

В обращении утверждается, что путь федеральных властей по отказу от российских энергоносителей, по мнению бургомистров, является неверным. Там полагают, что энергетическая безопасность и стабильность поставок топлива в долгосрочной перспективе являются приоритетными для ФРГ, соответственно, если не получается использовать на 100% мощности «СП —1», необходимо обдумать подключение «СП — 2».

«А у нас в квартире газ, а у вас?»

27 июля «Газпром» в очередной раз снизил поставки газа по «Северному потоку» — компания приостановила работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 19,5% от максимальной мощности. Из-за этого цены на газ резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам. О снижении объема поставок «Газпром» предупредил 25 июля в своем Telegram-канале. «Газпром» в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку». Как это объясняют в Москве «Газпром» в очередной раз снизил поставки газа по «Северному потоку» — компания приостановила... 27 июля 16:11

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении.

В компании отметили, что 27 июля с 7:00 по московскому времени суточная производительность КС «Портовая» составит до 33 млн куб. м в сутки.

Согласно информации немецкого газотранспортного оператора Gascade, по «Северному потоку — 1» в среду транспортировали около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока». Поставки по газопроводу за сутки упали больше чем вдвое — до с 67 до 31 млн куб. м. Этот показатель даже несколько меньше заявленных 20% от максимальной мощности.

По состоянию на 29 июля турбина Siemens из Канады в Россию для «СП —1» пока не доставлена.