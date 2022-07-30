Военная операция РФ на Украине. День 157-й

❗️ «Газпром» сообщил, что прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушения условий отбора газа.
Подразделения ДНР, ЛНР и России взяли под контроль 262 населенных пункта в ДНР, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
В России считают недопустимой блокировку счета постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, заявила российский дипломат Ирина Тяжлова — ТАСС.
ФРГ направит Украине 16 танков Biber, заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет The Guardian.
«Biber позволит украинским войскам пересекать воды или препятствия в бою. Поставка первых шести систем состоится в этом году, начиная с осени. В следующем году появятся еще десять систем».
Танки Biber — это бронированные машины. Они оснащены спецсистемой, которую можно использовать, чтобы помочь войскам пересечь ручьи, рвы или другие препятствия на поле боя.
За последние пять месяцев США приняли более 100 тыс. украинцев, заявил представитель американского Министерства внутренней безопасности, пишет издание Axios.
По его словам, граждане Украины были приняты по ряду программ, в том числе по Uniting for Ukraine («Объединяясь для Украины»). При этом Министерство внутренней безопасности будет и дальше принимать украинцев в соответствии с обязательством президента США Джо Байдена.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявлял, что США надеются, что украинские беженцы, оказавшиеся в Соединенных Штатах, как можно быстрее вернутся на родину.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что «за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент [Украины Владимир] Зеленский и Вашингтон».
По его мнению, они таким образом «убирают свидетелей своих преступлений против человечества», чтобы «не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания».
Минобороны также показало боевую работу артиллерийских и инженерных подразделений 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения спецоперации:
Европа может отказаться поддерживать Украины, если получится реализовать план ЕК по снижению потребления газа на 15%. Такое мнение в эфире Times Radio выразил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
«Можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна».
В то же время прямой конфликт России и НАТО он считает невозможным.
Украина пока отказывает новому министру иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в допуске в страну. Причина такого решения — ее визит в Крым в 2021 году. Об этом пишет издание «Европейская правда».
Автор издания отмечает, что Лябиб посетила полуостров, будучи журналисткой: «По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине».
По его мнению, бельгийский министр «должна извиниться перед Киевом».
Ранее сообщалось, что МИД Украины решил не устраивать скандал из-за этого.
24 июля 2021 года Лябиб опубликовала в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщение о приезде в Севастополь для посещения фестиваля «Глобальные ценности». Она также рассказывала о «возвращении из России» и о необходимости получать в Крым российскую визу. Позже Лябиб утверждала, что та поездка была частью ее журналистской деятельности.
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза организации показал участникам встречи фотографии детей, которые погибли при обстрелах ВСУ в Донбассе — ТАСС.
«Я обращаюсь к американским, британским и французским коллегам, сидящим в этом зале. Я хочу, чтобы вы четко поняли — из поставляемого вашими странами на Украину оружия, приобретаемого на деньги ваших налогоплательщиков убивают детей. А президент этой страны еще и открыто глумится над этим, восхваляя точность вашего оружия. Вы именно этого хотели добиться?»
В Пентагоне заявили, что США намерены направить Киеву запчасти для военных самолетов советского и украинского производства, а в августе планируется передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost — ТАСС.
«Предпринимаются серьезные усилия (…) для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нужно нам».
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» западных стран, так как «речь идет о решающем этапе конфликта».
С начала спецоперации России на Украине страны ЕС вдвое сократили закупки российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).
«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%».
Вместе с тем он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».
Боррель также отметил, что с конца этого года ЕС планирует отказаться от нефти из России — сейчас страны в процессе прекращения закупок газа.