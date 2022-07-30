Военная операция РФ на Украине. День 157-й

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Украина пока отказывает новому министру иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в допуске в страну. Причина такого решения — ее визит в Крым в 2021 году. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Автор издания отмечает, что Лябиб посетила полуостров, будучи журналисткой: «По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине».

По его мнению, бельгийский министр «должна извиниться перед Киевом».

Ранее сообщалось, что МИД Украины решил не устраивать скандал из-за этого.

24 июля 2021 года Лябиб опубликовала в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщение о приезде в Севастополь для посещения фестиваля «Глобальные ценности». Она также рассказывала о «возвращении из России» и о необходимости получать в Крым российскую визу. Позже Лябиб утверждала, что та поездка была частью ее журналистской деятельности.