Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Япония предупредила США о намерениях сохранить доли... 10:17
«Газпром» прекратил поставки в Латвию «из-за нарушения... 10:16
IIHF выступила с заявлением по случаям сексуального насилия... 10:10
В Челябинской области мужчина случайно поджег АЗС и свою машину... 10:06
«Ъ»: обвиняемый в многомиллиардных хищениях банкир... 10:05
The Guardian: Путин стал сильнее на фоне санкций Запада 09:51
Канчельскис о судьях на матче «Урал» —... 09:42
В Кемеровской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу... 09:42
Союзные силы заявили, что «освободили» в ДНР... 09:37
В Ульяновской области ребенок месяц проходил с деталью... 09:32
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 157-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 157-й день

close
100%
Военнослужащий на территории Углегорской ТЭС в Светлодарске, поврежденной в результате обстрелов

Военнослужащий на территории Углегорской ТЭС в Светлодарске, поврежденной в результате обстрелов

Александр Река/ТАСС
Село Ломаковка в Брянской области попало под обстрел, несколько домов и электрическая подстанция повреждены. Также был нанесен удар по Каховской ГЭС, все ракеты HIMARS были перехвачены ПВО, сообщили РИА «Новости» власти города. Украина отказалась принять новую главу МИД Бельгии из-за того, что в прошлом году она побывала в Крыму. Пентагон считает, что если удар по СИЗО в Еленовке нанесли ВСУ, то это было случайно. США приняли более 100 тыс. украинцев за последние пять месяцев. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:03

❗️ «Газпром» сообщил, что прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушения условий отбора газа.

9:43

9:35

Подразделения ДНР, ЛНР и России взяли под контроль 262 населенных пункта в ДНР, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.

9:28

Пентагон считает, что если удар по СИЗО в Еленовке нанесли ВСУ, то это было случайно.

9:23

В России считают недопустимой блокировку счета постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, заявила российский дипломат Ирина Тяжлова — ТАСС.

9:16

ФРГ направит Украине 16 танков Biber, заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет The Guardian.

«Biber позволит украинским войскам пересекать воды или препятствия в бою. Поставка первых шести систем состоится в этом году, начиная с осени. В следующем году появятся еще десять систем».

Танки Biber — это бронированные машины. Они оснащены спецсистемой, которую можно использовать, чтобы помочь войскам пересечь ручьи, рвы или другие препятствия на поле боя.

9:11

За последние пять месяцев США приняли более 100 тыс. украинцев, заявил представитель американского Министерства внутренней безопасности, пишет издание Axios.

По его словам, граждане Украины были приняты по ряду программ, в том числе по Uniting for Ukraine («Объединяясь для Украины»). При этом Министерство внутренней безопасности будет и дальше принимать украинцев в соответствии с обязательством президента США Джо Байдена.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявлял, что США надеются, что украинские беженцы, оказавшиеся в Соединенных Штатах, как можно быстрее вернутся на родину.

9:03

8:59

Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что «за ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент [Украины Владимир] Зеленский и Вашингтон».

По его мнению, они таким образом «убирают свидетелей своих преступлений против человечества», чтобы «не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания».

8:55

Минобороны также показало боевую работу артиллерийских и инженерных подразделений 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения спецоперации:

8:45

Европа может отказаться поддерживать Украины, если получится реализовать план ЕК по снижению потребления газа на 15%. Такое мнение в эфире Times Radio выразил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

«Можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна».

В то же время прямой конфликт России и НАТО он считает невозможным.

8:37

Украина пока отказывает новому министру иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в допуске в страну. Причина такого решения — ее визит в Крым в 2021 году. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Автор издания отмечает, что Лябиб посетила полуостров, будучи журналисткой: «По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине».

По его мнению, бельгийский министр «должна извиниться перед Киевом».

Ранее сообщалось, что МИД Украины решил не устраивать скандал из-за этого.

24 июля 2021 года Лябиб опубликовала в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщение о приезде в Севастополь для посещения фестиваля «Глобальные ценности». Она также рассказывала о «возвращении из России» и о необходимости получать в Крым российскую визу. Позже Лябиб утверждала, что та поездка была частью ее журналистской деятельности.

8:31

8:26

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза организации показал участникам встречи фотографии детей, которые погибли при обстрелах ВСУ в Донбассе — ТАСС.

«Я обращаюсь к американским, британским и французским коллегам, сидящим в этом зале. Я хочу, чтобы вы четко поняли — из поставляемого вашими странами на Украину оружия, приобретаемого на деньги ваших налогоплательщиков убивают детей. А президент этой страны еще и открыто глумится над этим, восхваляя точность вашего оружия. Вы именно этого хотели добиться?»

8:22

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле со стороны ВСУ:

8:19

В Пентагоне заявили, что США намерены направить Киеву запчасти для военных самолетов советского и украинского производства, а в августе планируется передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost — ТАСС.

«Предпринимаются серьезные усилия (…) для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нужно нам».

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» западных стран, так как «речь идет о решающем этапе конфликта».

8:14

Минобороны показало танковые экипажи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР в действии:

8:10

С начала спецоперации России на Украине страны ЕС вдвое сократили закупки российского газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%».

Вместе с тем он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

Боррель также отметил, что с конца этого года ЕС планирует отказаться от нефти из России — сейчас страны в процессе прекращения закупок газа.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий спецоперации России на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+