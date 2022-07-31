«Мышиную нору нужно заткнуть». Латвия и Эстония просят ЕС запретить выдавать визы россиянам

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Европейский союз запретить выдачу туристических виз россиянам.
«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил Ринкевич.
В МИД России ранее не исключили сценария, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва должна готовиться к любому развитию событий. В свою очередь Россотрудничество отметило, что возможные визовые ограничения стали бы «прискорбным» шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и Евросоюзом.
Осуждение действий РФ в обмен на въезд
Ранее стало известно, что граждан России, въезжающих в Латвию, обязывают подписать документ, осуждающий военную операцию на Украине. Как написал портал lsm.lv со ссылкой на Службу государственной безопасности Латвии, в противном случае россиян не пропускают через границу.
Издание подчеркнуло, что такую меру пришлось ввести из-за недовольства жителей Латвии присутствием россиян в их стране.
По данным портала, на въезде в страну проводятся проверки, которые должны выявить людей, поддерживающих военную операцию и «могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии».
«В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии», — рассказали в службе госбезопасности.
На данный момент во въезде в Латвию отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран, отмечает портал. Действующую шенгенскую визу для тех граждан, у которых она была, аннулировали на границе.
Издание также приводит рассказ местной жительницы: ее мужа, гражданина России, при пересечении границы с Латвией вынудили «подписать документ, осуждающий действия России». По ее словам, документ был на русском и английском языках без опознавательных знаков, а за отказ подписать его сотрудник «в штатском» угрожал «не вернуть документы и аннулировать постоянный вид на жительство».
Из-за давления Риги на россиян, въезжающих на территорию республики, МИД России направил ноту протеста, однако глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что его страна будет продолжать действовать в своих интересах.
«Протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории, защищая нашу безопасность и снижая риски, бессмысленно», — заявил Ринкевичс.
«Базовое правило о закрытии въезда»
Ранее Эстония прекратила выдачу видов на жительство и виз для обучения россиянам и белорусам. До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о желании предложить странам Евросоюза закрыть въезд россиянам. И хотя страна уже не выдает визы гражданам РФ, Таллин видит проблему в том, что они продолжают приезжать по уже выданным разрешениям.
«Эту мышиную нору нужно заткнуть», — отметил он.
Он призвал другие страны региона прекратить выдачу туристических виз и «прекратить шастанье [россиян] через границу». По мнению главы МИД, выдача таких разрешений нормальна в обычной ситуации, но «немыслима в условиях военного времени».
По словам Рейнсалу, в конце августа у него запланирована встреча в Праге с министрами иностранных дел других государств, на которой он представит план общеевропейских ограничений для россиян.
«Необходимо ввести базовое правило о закрытии въезда для граждан России в Европу, Эстония внесет это предложение», — указал министр.
В марте Рига приостановила выдачу туристических виз гражданам России. При этом те, у кого в Эстонии находятся родственники, а также те, кто просит визу по «гуманитарным соображениям» или в медицинских целях, все еще могут подать заявку. В конце июля Таллин запретил россиянам подавать документы на получение временного вида на жительство или визы в целях обучения.
Финляндия думает о запрете выдачи виз
Ведущие парламентские партии Финляндии также выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам.
Глава Социал-демократической партии Антти Линдтман заявляла, что «есть достаточные основания для того, чтобы правительство быстро рассмотрело вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам». Национальная коалиционная партия указала, что запрет на визы для россиян «не будет распространяться на медицинское лечение, на лиц, владеющих недвижимостью в Финляндии, а также на посещение близких родственников».
При этом министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия не намерена вводить ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян, так как данный вопрос должен решаться на уровне Евросоюза.
В Кремле в ответ на возможное введение ограничений ответили, что Москва отреагирует крайне негативно и примет меры.
«Насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ограничение поездок россиян по политическим мотивам стало бы очередным шагом для обострения конфронтации в отношениях двух стран. Она также сказала, что политики Финляндии стремятся «сильнее «наказать» Россию и ее граждан».
Еврокомиссия ранее указывала, что нормы ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны, имея в виду, что есть выдача разрешений по гуманитарным причинам, членам семьи гражданина страны, входящей в Евросоюз, журналистам и уехавшим по политическим причинам. Там также подчеркивали, что санкции направлены в первую очередь против российского правительства и элит, а не против обычных граждан.
При этом в ЕС решили частично приостановить упрощенный визовый режим с Россией.