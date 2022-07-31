Военная операция на Украине. День 158-й

Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области
Сергей Бобылев/ТАСС
Украинский беспилотник провел атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены пятеро, сообщил губернатор. В городе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Россия для расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста. Власти Украины приняли решение об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:31
8:10
В Киеве приняли решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс, 18 февраля 2022 года
Reuters
8:04
❗️Россия «в интересах объективного расследования» удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста — Минобороны РФ
8:01
После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе отменили праздничные торжества по случаю Дня ВМФ, заявил губернатор города в своем Telegram-канале.
Ранены пять человек.
8:00
Доброе утро, мы продолжаем вести онлайн-трансляцию военной операции ВС РФ на Украине.
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