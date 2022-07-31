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Политика

Военная операция на Украине. День 158-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 158-й день

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Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
Украинский беспилотник провел атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены пятеро, сообщил губернатор. В городе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Россия для расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста. Власти Украины приняли решение об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:31

8:10

В Киеве приняли решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс, 18 февраля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс, 18 февраля 2022 года

Reuters
8:04

❗️Россия «в интересах объективного расследования» удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста — Минобороны РФ

8:01

После атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе отменили праздничные торжества по случаю Дня ВМФ, заявил губернатор города в своем Telegram-канале.

Ранены пять человек.

8:00

Доброе утро, мы продолжаем вести онлайн-трансляцию военной операции ВС РФ на Украине.

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