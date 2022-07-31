31 июля 2022, 08:11 Политика Военная операция на Украине. День 158-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 158-й день Петр Николаев

close 100% Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области Сергей Бобылев/ТАСС

Украинский беспилотник провел атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены пятеро, сообщил губернатор. В городе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Россия для расследования удара по СИЗО в Еленовке официально пригласила экспертов ООН и Красного креста. Власти Украины приняли решение об обязательной эвакуации с подконтрольной им территории Донецкой области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.