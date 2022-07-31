Пелоси не включила Тайвань в список азиатских стран для визита

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала о планах посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию в рамках азиатского турне. Тайвань в списке стран она не упомянула. Против ее визит на остров выступили власти Китая, начавшие накануне внеплановые военные учения.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о планах посетить Сингапур, Малайзию, Корею и Японию. Тайвань в список не вошел.

«Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанский регион <…> В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить продвижение наших общих интересов», — написала Пелоси в Twitter.

В ходе турне по Азии она планирует обсудить вопросы безопасности в регионе, коронавирус и климатический кризис. Ранее сообщалось о намерении политика посетить Тайвань, однако власти КНР жестко отреагировали на такие планы, заявив, что это существенно обострит ситуацию вокруг территориальной принадлежности острова.

Пелоси накануне вылетела из США в направлении Азии. За полетом Boeing C-40С в режиме реального времени наблюдали почти 100 тыс. человек, ожидавших, что она прибудет на Тайвань. Позднее стало известно, что борт приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

В тот же день Народно-освободительная армия Китая начала военные учения в Тайваньском проливе у острова Пинтань в провинции Фуцзянь. Фуцзянь — это ближайшая к Тайваню территория материкового Китая.

«Готовы ли США и Китай к реальной войне?»

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг заявил, что возможная поездка спикера палаты представителей является ошибкой, которой в будущем воспользуется Китай. Он добавил, что своими действиями администрация Байдена поставила себя в безвыходное положение — если Пелоси откажется лететь на Тайвань, это покажет слабость США.

«Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы Компартию Китая тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США», — цитирует Кренига портал Foreign Policy.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала возможный полет Пелоси на Тайвань опасным сюрреализмом. Она сравнила американскую политику с атомным ледоколом, который сбился с курса и вылетел на песчаные пляжи.

«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политикой неадекватно и сюрреалистично», — сказала Захарова.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя возможный визит Пелоси в Тайвань, заявил , что это может спровоцировать открытый военный конфликт между США и Китаем.

«Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши Конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все сто возможность военного конфликта», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, также отметил, что поездка Пелоси только усилит конфронтацию США и Китая. По его мнению, она хочет использовать свой визит на Тайвань, чтобы переизбраться в Палату представителей Конгресса. По словам сенатора, для этого «ей нужно показать себя волевым и жестким политиком, готовым «поставить Пекин на место».

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что цель вовлечения Пелоси в тайваньский вопрос заключается только в том, чтобы «создать проблем и заработать денег».

История полета

Изначально Пелоси планировала посетить Тайвань еще в апреле, однако заразилась коронавирусом. Недавно издания Politico и Financial Times сообщили о возможном визите политика в августе. Пелоси занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США, ее визит может стать первым за последние 25 лет посещением острова политиком такого ранга. «Она сделает только хуже». Почти 100 тысяч человек наблюдали за полетом Нэнси Пелоси Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала свое турне в Азию. Самолет... 30 июля 18:56

27 июля телеканал CNN сообщал, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу поездки на Тайвань. Чиновники отмечали, что руководство КНР может использовать поездку в своих политических целях. В Белом доме, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявили, что спикер вправе сама решать, ехать ли ей туда.

«Я не видел никакого решения. Мы не видели никаких заявлений. Право решать целиком за спикером», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По данным NBC, Пелоси пригласила поехать вместе с ней председателя комитета по иностранным делам Грегори Микса и главу комитета по делам ветеранов демократа Марка Такано, который в 2021 году возглавлял делегацию конгрессменов в ходе поездки на Тайвань.

Тайваньская проблема и реакция Пекина

Вопрос территориальной принадлежности Тайваня остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан установила власть на Тайване. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет решительные и жесткие меры. Минобороны КНР отметила, что «армия не будет спокойно наблюдать за этим». Китай также в частном порядке предупредил о возможном военном ответе, включая перехват самолета спикера на подлете к острову, указывала Financial Times.