«Той части света больше не существует». Кнайсль заявила о политическом закате Европы

Страны Евросоюза теряют свое влияние и становятся слабыми игроками, уступая первые места азиатским государствам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее мнению, у европейских лидеров «из-за невежества и высокомерия» нет возможности увидеть реальный геополитический расклад в мире. Кроме того, они перестали «заниматься дипломатией» и отказались от диалога, что может сделать ситуацию крайне опасной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. На первые места на международной арене выходят азиатские страны, считает она. Путин заявил, что Запад «проиграл» Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ заявил , что... 07 июля 23:52

«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — рассказала дипломат изданию Asia Times.

Новым могущественным полюсом многополярного мира стали страны Азии, не входящие в ОЭСР, и мир, не входящий в ОЭСР, «где есть демографическая активность и где также будет спрос, потому что будет своего рода новый средний класс, что бы мы ни определили как средний класс в будущем».

«Это уже не то определение, которое мы изучали несколько десятилетий назад, но оно есть, и оно не внутри ЕС, а за его пределами», — отметила она.

«Европа нуждается в РФ больше, чем РФ в Европе»

По мнению Кнайсль, европейские лидеры игнорируют существующий геополитический расклад «из-за невежества и высокомерия», а также глубоко укоренившегося в головах евроцентризма. Кроме того, они отходят от базовых принципов дипломатии, что может сделать ситуацию крайне опасной. Танцевавшей с Путиным экс-главе МИД Австрии угрожают убийством Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством, сообщают... 06 июля 02:05

На вопрос журналиста, действительно ли Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе, Кнайсль ответила, что у ее европейских коллег «отсутствует подлинное геополитическое мышление».

Она напомнила, что ранее выпустила книгу под названием «История дипломатической власти», главный посыл которой можно сформулировать следующим образом: «Дипломатия — это сохранение каналов связи вопреки всему и при любых обстоятельствах».

«Другими словами: «Продолжайте разговаривать друг с другом при любых обстоятельствах». И единственные, кто в настоящее время занимаются дипломатией, — это члены турецкого правительства», — заключила экс-министр.

Российские энергоресурсы

По мнению Кнайсль, еще в начале 2022 года у «многих лиц, принимающих решения», было своего рода убеждение, что можно легко подписать контракт и спустя несколько недель импортировать любые энергоресурсы, будь то газ или нефть. «Но даже если вы работали в текстильной промышленности и хотели купить специальный лен или специальный хлопок, таких товаров на рынке нет в больших объемах, потому что контракты заключаются минимум на год», — отметила она.

«В энергетическом бизнесе нам приходится рассчитывать на гораздо более длительные периоды, с гораздо более длительными интервалами. И речь идет не только о покупке товара, но и о его транспортировке. У вас есть трубопроводы? У вас есть терминалы?» — добавила экс-министр.

Кнайсль подчеркнула, что товары, которые экспортирует РФ (уголь, нефть, газ, уран и т.п.), не могут быть легко заменены.

«Это занимает некоторое время. Что касается газа, то его замена занимает от трех до пяти лет», — констатировала она.

По мнению Кнайсль, газовый кризис начался «не 24 февраля». «В прошлом году суда СПГ из Катара и Северной Америки, а также из Роттердама и других европейских портов отправились на восток, потому что азиатские клиенты просто заплатили лучшую цену», — напомнила бывшая глава дипведомства.

Экс-министр также отметила, что сами европейцы все больше разочаровываются в проводимой властями политике, что может спровоцировать массовые волнения и антиправительственные протесты. В качестве примера она привела акции движения «желтых жилетов» во Франции еще осенью 2018 года.

«ЕС как придаток американской политики»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета накануне также заявил о «закате Европы». По его мнению, Евросоюз уже утратил самостоятельность, и практически все его члены «просто испытывают удовлетворение от того, что американцы всем руководят», а все решения, которые принимаются, «по большому счету, навязаны Вашингтоном». Прежние надежды на то, что ЕС станет одним из полюсов многополярного мира, не оправдались, уверен министр. «Путин считал, что США и НАТО его не уважают». Как пренебрежение Мюнхенской речью стало ошибкой Запада Страны Запада проигнорировали основной призыв президента Владимира Путина в его Мюнхенской речи... 14 мая 12:56

«Про НАТО я даже вообще не упоминаю, это чисто американская организация. А Европейский союз стал таким придатком американской политики в Европе, к огромному сожалению», — отметил он.

ЕС сейчас сам страдает от антироссийских санкций, так как США ввели ограничения таким образом, чтобы «не наносить слишком большого ущерба своей экономике».

В дальнейшем европейские лидеры должны определиться, хотят ли они оставаться «прислужниками той игры, которую Вашингтон затеял», или все-таки хотят «иметь нормальные цены на газ, на электричество, на продукты питания и в общем-то думать о своих гражданах».

«Да, закат Европы, я бы так сказал, хотя Европа — это ближайшая нам цивилизация. Культура, искусство, литература — мы всегда взаимообогащали друг друга, и печально, что сейчас европейскостью считается заявить требование о запрете преподавания Достоевского, Пушкина, Лермонтова в учебных заведениях», — подытожил Лавров.