«Если они не захотят мира, Сербия победит». Что сейчас происходит в Косово

Ситуация в Косовска-Митровице резко обострилась вечером 31 июля, в городе звучат воздушные сирены. Приштина стягивает к границе спецподразделения полиции. Там же уже находятся силы KFOR — итальянские карабинеры. Белград перебрасывает к реке Ибар армию и авиацию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти готовят операцию против живущих в регионе сербов. Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил сербов в обстреле албанских полицейских. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр частично признанной Косово Альбин Курти заявил, что с сербской стороны в сторону местной полиции были произведены выстрелы. Он подчеркнул, что «главными виновниками этого бардака» являются президент Сербии Александр Вучич и директор офиса по Косово и Метохии Петар Петкович.

Курти также обвинил сербов в «национал-шовинизме» и добавил, что предстоящие несколько недель «будут напряженными», передает RTK.

«Органы правопорядка и безопасности нашего государства собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет», — указал он.

Ранее Вучич призвал международное сообщество и власти в Приштине сохранить мир в Косове и Метохии: «Я прошу их о мире, заклинаю их сохранить мир. Если они не захотят мира, я говорю: Сербия победит. <...> Нам некуда отступать, нас загнали в угол. У меня были очень тяжелые переговоры с представителями сербов с Косова и Метохии».

Политик также отметил, что ситуация обострилась из-за «неразумной политики Приштины», а Западу это конфликт сейчас не нужен. Правительство самопровозглашенного Косово готовит операцию против косовских сербов, подчеркнул Вучич. «Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода «Ярине» и «Брняк» с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы», — заявил он.

Сейчас Вучич срочно прибыл в здание Генштаба.

Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины Сербии Милован Дрецун заявил, что премьер Курти «совершенно непредсказуем», поэтому можно ожидать в том числе масштабных столкновений.

«Альбин Курти ведет себя как турист, он не ведет себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает. Вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений. Ситуация может быть драматичной, если Курти не образумится», — сказал он в эфире телеканала Kurir.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отметила, что «все, что мы видим сегодня», является результатом односторонних действий Курти. «Сербия ничего не сделала, чтобы начать этот кризис, сербы в Косово и Метохии абсолютно ничего не сделали, чтобы вызвать то, что мы наблюдаем сегодня. Наоборот, это эпилог многолетнего жестокого обращения с сербами в Косово и Метохии и неуважения к международным соглашениям», — заключила Брнабич.

Как развивались события

В северной части Косовска-Митровицы (контролируется Сербией) около 17:30 по местному времени (18:30 мск) зазвучали воздушные сирены, пишут «Вечерне новости». В южной части города (находится под контролем частично признанной республики Косово) собираются группы албанцев и подходят к мосту, ведущему на север. «Никогда не было тяжелее». Как сравнение Косово с Донбассом усложнило позицию Сербии Президент Сербии Александр Вучич констатировал, что Белград находится в очень трудном положении... 05 мая 16:56

Полиция Косово закрыла КПП «Брняк». Идентичная ситуация на административном переходе Рудница, где полиция пропускает только транспортные средства с косовскими номерами.

Возле моста через Ибар можно увидеть спецподразделения полиции, а также Международные силы безопасности в Косово (KFOR) и итальянских карабинеров. Курти направил в Яринье спецназ с автоматическими винтовками.

Местные сербы в свою очередь построили баррикады и преградили путь албанскому спецназу в городах Рударе и Зупча. Также Белград перебрасывает армию и авиацию к границе.

По информации Kurir, сотрудники спецподразделения косовской полиции избили гражданина Сербии, пытаясь преодолеть баррикады, возведенные сербами.

Ранее правительство в Приштине объявило, что с полуночи всем, кто прибывает на контрольно-пропускные пункты с удостоверением личности Республики Сербии и на автомобилях с сербскими номерами, будет выдан въезд-выездной документ.

«Мне кажется, что, судя по всему, Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Хотелось бы ошибаться», — написал в соцсетях высокопоставленный функционер правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович.

«Сербская армия пока не пересекала линию»

Около 21:00 мск в Минобороны Сербии заявили, что армия страны пока не пересекала границу и не входила на территорию Косово и Метохии. «Теперь Вучичу будет несладко»: почему Сербия голосует против России в ООН Сербия после президентских выборов, на которых снова победил Александар Вучич, неожиданно для многих... 08 апреля 20:02

«Что касается большого количества дезинформации, намеренно размещенной в эфире администрацией Приштины и распространяемой через фальшивые аккаунты в социальных сетях и некоторые интернет-сайты, в которых говорится, что якобы произошли какие-то конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией, Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — говорится в заявлении ведомства.

Полиция Косово также сообщила о дезинформации, опровергнув новость о пострадавших гражданах и полицейских в ходе возникшей напряженности.

«Белград на острие атаки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Приштины о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов «очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово и вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов».

«Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», — отметила она.

«Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — добавила дипломат.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров также прокомментировал обострение ситуации на границе Сербии и Косова, выразив уверенность, что «за таким наглым поведением косоваров» стоят британцы и американцы. «Я думаю, было бы здорово, если бы созвали Совет Безопасности и призвали обе стороны к сдержанности. Я не могу понять, что там косовары пытаются сделать. Они провоцируют сербов, это же понятно», — сказал он в беседе с RT.

Республика Косово объявила о своей независимости в 2008 году. Ее суверенитет признали 114 стран, однако впоследствии 17 из них отозвали свое решение. Согласно конституции Сербии, территория республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, но фактически не контролируется Белградом. Согласно официальным данным, в Косово на данный момент находятся 3775 военнослужащих НАТО.