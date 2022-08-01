Власти Косово отложили обострение конфликта с сербами

Власти Косово отложили процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. Предполагалось, что на территории Косово перестанут действовать документы и автомобильные номера, выданные властями Сербии. Это вызвало резкий скачок напряженности и военную активность в регионе. На фоне обострения в регионе подконтрольные НАТО силы в Косово заявили о готовности вмешаться в ситуацию.

Правительство Косово перенесло на 1 сентября запрет на документы, выданные властями Сербии. Изменения предполагают замену паспортов и автомобильных номеров для сербских жителей Косово. Предполагалось, что владельцам этих документов будут выдавать временную справку на въезде.

«Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад», — передает ТАСС со ссылкой на власти Косово.

Там отметили, что решение о переносе было принято после встречи президента республики Вьюса Османи и премьер-министра Альбина Курти с международными партнерами. Отмечается, что правительство осуждает «блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции».

Приштина намерена аннулировать сербские документы на подконтрольной территории, устанавливая очередную «меру равнозначности» в отношениях с Белградом. Предполагалось, что с 1 августа граждане Сербии, проживающие в Косово, должны будут предъявить временное удостоверение личности на время своего визита в непризнанную республику. Действующий 90 дней документ можно будет использовать в госучреждениях. Также сербов обязали получать косовские автомобильные номера на въезде в республику.

Решение косовских властей 31 июля вызвало возмущение в Сербии. Косовские сербы построили баррикады и преградили путь албанскому спецназу в городах Рударе и Зупча. 31 июля в северных районах Косово, в Косовска-Митровице, прозвучали сирены воздушной тревоги. На границе с непризнанной республикой были слышны выстрелы. Белград решил перебросить армию и авиацию к границе с Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина готовит необоснованную «атаку» на сербов.

НАТО готова вмешаться

В ночь на 1 августа на фоне роста напряженности между Белградом и Приштиной KFOR («Силы для Косово») под контролем НАТО заявили о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косово.

«Миссия KFOR внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в заявлении.

В заявлении KFOR говорится, что общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной и призывает стороны к диалогу и мирному восстановлению стабильности в регионе.

Балканские нравы

К вечеру 31 июля на границе Косово и Сербии прозвучали первые выстрелы. В Косовска-Митровице было слышно воздушную тревогу.

«Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах…», — сообщает сербское издание «Вечерне новости».

Также там сообщили, что полиция Косово закрыла административный пункт перехода «Брняк» в Сербию. «Если они не захотят мира, Сербия победит». Что сейчас происходит в Косово Ситуация в Косовска-Митровице резко обострилась вечером 31 июля, в городе звучат воздушные... 01 августа 00:43

Позже президент Сербии Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на страну. По его словам, к Яринье и Брняк уже отправились отряды албанских полицейских.

Также появлялись сообщения, что сербские военные вошли в Косово, однако Минобороны Белграда опровергло эти сообщения. Вслед за этим полиция Косово сообщала о выстрелах в своих сотрудников, погибших и раненых нет.

Позже Вучич прибыл в сербский Генштаб, где обратился к нации. Он сообщил, что попросил международное сообщество повлиять на руководство непризнанного Косово и выразил надежду на разрядку ситуации в республике.

«Мы попросили всех международных представителей сделать всё возможное. Я верю, что у нас будут хорошие новости, я надеюсь, что это будет закончено, не сегодня вечером, а завтра. Нам остается прийти к сохранению мира», — сказал Вучич.

«Призываем прекратить провокации»

В ответ на эскалацию на Балканах представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Косово, США и Европейский союз прекратить провокации в отношении Белграда. Она напомнила о необходимости соблюдать права сербов в Косово. Также она заявила о провале посреднической миссии ЕС в Косово в связи с решением Приштины начать применение правил о принудительной замене документов.

«Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», — указала она.

Она добавила, что власти Приштины намеренно идут на обострения конфликта. По ее словам, «лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы».

Позже Вучич в обращении к нации поблагодарил МИД РФ за поддержку в сложившейся ситуации.