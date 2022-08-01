«Хотя бы треть»: Украина потребовала от России вернуть заграничное имущество СССР

Россия должна вернуть Украине «хотя бы треть» заграничного имущества СССР, которое получила в обмен на оплату долгов Союза после его распада, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В Киеве считают, что часть имущества была незаконно зарегистрирована на Российскую Федерацию.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко считает, что Москва должна вернуть Киеву существенную часть заграничного имущества СССР, полученного после распада Союза, передает украинское издание «Лига.нет». Он отрицает, что Украина ратифицировала соглашение о передаче долгов СССР России за счет получения загранимущества.

«Украина — единственная республика, которая сначала согласилась, но не ратифицировала соглашение. Наш аргумент был следующий: мы не против, если это справедливая договоренность, только покажите, что Советский Союз должен, и покажите активы, которые есть по миру <…> Эту информацию Москва не обнародовала», — сказал дипломат.

Он отметил, что Киев требует возврата «хотя бы трети того, что находится за границей», в том числе некоторых объектов в Великобритании, которые, как считает Украина, «были незаконно зарегистрированы на Российскую Федерацию».

В июле британская The Times писала, что в стране находятся 18 объектов недвижимости, принадлежащих России, в том числе замок XIX века Сикокс-Хит. Глава МИД Британии Лиз Трасс тогда заявила, что рассматривается возможность передачи этого имущества в пользу Украины.

«Привыкли требовать, словно им все должны»

На заявление Пристайко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он расценил требования Украины как банкротство киевского режима. Володин считает, что Киеву нужно было взять на себя треть долгов СССР прежде чем высказывать подобные претензии.

Схожего мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что власти Украины выдвинули странное и нелогичное требование к России.

«Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от $104 млрд, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны», — написал Пушков в своем Telegram. Украина разорвала три соглашения с СНГ: о мигрантах, аграрном рынке и памятниках Верховная рада Украины одобрила выход страны из трех соглашений, заключенные в рамках Содружества... 22 мая 21:17

Еще 10 июля в ответ на заявления Лиз Трасс о возможной конфискации российского имущества посольство РФ в Лондоне заявило, что требования Украины не имеют под собой юридических оснований. Также в посольстве исходят из того, что Великобритания продолжит выполнять обязательства участника Венской конвенции о дипломатических сношениях и не допустит передачу российской собственности третьим лицам.

«Как единственная страна — правопреемник СССР, Россия приняла права на советскую собственность за рубежом и, в отличие от Украины, выплатила все советские долги. Претензии Украины не имеют никаких оснований в международном праве. <…> Кроме того, помещения дипломатических представительств и дома сотрудников посольства защищает принцип дипломатического иммунитета», — говорится в сообщении.

Советское долговое наследие

4 декабря 1991 года был заключен Договор о правопреемстве в отношении внешнего госдолга и активов СССР. Государства-участники взяли на себя обязательства о пропорциональном погашении советских долгов и разделении загранимущества СССР.

Активы СССР были определены как недвижимая и движимая государственная собственность СССР за пределами его территории, золотовалютные фонды и резервы СССР, инвестиции за рубежом, любые финансовые обязательства в отношении СССР другого государства, международной организации или любого иного иностранного дебитора.

Доли долга распределены таким образом: РСФСР – 61,34%; Украина – 16,37%; Белоруссия – 4,13%; Узбекистан – 3,27%; Казахская ССР – 3,86%; Грузия – 1,62%; Азербайджан – 1,64%; Литва – 1,41%; Молдавия – 1,29%; Латвия – 1,14%; Киргизия – 0,95%; Таджикистан – 0,82%; Армения – 0,86%; Туркмения – 0,70%; Эстония – 0,62%. Договор не подписали прибалтийские страны, Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, что существенно осложнило урегулирование данной проблемы.

После распада СССР 26 декабря 1991 года все бывшее союзное имущество автоматически перешло в российскую собственность, поэтому потребовалось подписать еще одно соглашение (от 30 декабря 1991 года, подписано в Минске), подтверждающее права других республик как на долю в имуществе бывшего СССР за рубежом, так и на выплаты его внешнего долга.

В 1992-1994 годах произошло юридическое переоформление обязательств по всему внешнему долгу бывшего СССР на Россию. РФ подписала со всеми бывшими республиками СССР, за исключением прибалтийских государств и Грузии, двусторонние соглашения, зафиксировавшие принятие Россией на себя обязательств данных государств в части внешнего долга СССР в обмен на их отказ от причитавшейся им доли зарубежных активов СССР (так называемые соглашения о «нулевом варианте»).

8 августа 2017 года Россия погасила внешний долг Советского союза, выплатив $125,2 млн. Боснии и Герцеговине. Долг возник в связи с тем, что Россия признала ответственность по долгам СССР также перед Югославией, которая поставляла продовольствие в Союз.