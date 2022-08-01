«Уверен, что Путин хотел договориться». Экс-президент США призвал Украину пойти на уступки

Президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО, считает экс-президент США Дональд Трамп. Он также призвал Украину отказаться от претензий на Крым. При этом украинские власти не согласны идти на подобные уступки. В частности, Зеленский заявлял, что «украинцы не готовы отдать свою землю». В Киеве заявили, что будут вести переговоры с Москвой только после того, как вернут территории военным путем.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Военная операция на Украине. День 159-й Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерная опасность достигла уровня разгара «холодной... 01 августа 23:17

«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — сказал экс-глава Белого дома в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп также заявил, что Украина должна была отказаться от территориальных претензий на Крым.

По мнению политика, в нынешних обстоятельствах достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо сложнее, но не стоит отказываться от попыток это сделать.

Условия прекращения конфликта

Американский экономист Джеффри Сакс утверждает, что если западные страны продолжат идти по тому пути, по которому идут сейчас, «Украина исчезнет с карты, либо начнется Третья мировая война». «Нельзя подвергать их смертельной опасности». Киев объявил эвакуацию жителей Донецкой области Власти Украины решили начать обязательную эвакуацию из Донецкой области, заявила вице-премьер страны... 30 июля 23:20

«Война на Украине должна закончиться, но это не закончится поражением Путина. Сколько бы раз эту нелепость ни говорили Бербок, Байден или кто-либо еще. Война закончится, когда НАТО признает, что не будет расширяться за счет Украины, и когда будет достигнут результат переговоров», — сказал он.

По мнению Сакса, чтобы достичь стабильного мира, нужно сначала положить конец военным действиям. «И не на условиях НАТО. Люди должны понимать, что эта война началась из-за того, что США настаивали на расширении НАТО на восток», — заявил он.

Сакс также призвал прекратить риторику о победе над Путиным и над Россией, а также остановить расширение НАТО, «оставив Россию в покое», чтобы сохранить Украину.

Ранее экономист уже заявлял, что Вашингтон совершает ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая украинские власти к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения.

При этом в Белом доме высказали мнение, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло. Как заявил 3 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, президент Украины «сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой».

Украина не согласна на уступки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только после того, как вернет территории военным путем.

«Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают «полезные идиоты» Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем», — подчеркнул секретарь СНБО.

«Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия», – подчеркнул Данилов.

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В июле министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что цель Киева — «освободить территории, восстановить территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и юге Украины». Он также указал, что между Москвой и Киевом сейчас не ведутся мирные переговоры «из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии».

Украинский министр также подчеркивал, что не видит предпосылок к тому, чтобы Москва была готова вести переговоры. По его словам, дипломатические контакты с Россией «напрямую привязаны к ситуации на фронте».

Украина ранее также заявляла, что не будет убирать из Конституции пункт о вступлении в НАТО.

Спикер парламента Руслан Стефанчук указал, что если Киев получит гарантии безопасности от других государств, то будет использовать их, а то, что «записано в Конституции относительно НАТО, — это перспективные видения на будущее».

При этом большинство украинцев (71% опрошенных) поддерживают вступление страны в НАТО. Против вступления в альянс высказались 7%. При этом более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, против лишь 4%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.