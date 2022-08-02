«Мы переживем»: Москва не боится разрыва отношений с Вашингтоном

Москва предупредила Вашингтон о вероятном разрыве дипломатических отношений, если американские законодатели объявят Россию «страной – спонсором терроризма», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что РФ «переживет», если придется разорвать контакты с США.

Москва может разорвать отношения с Вашингтоном, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва готова к любому развитию ситуации, если Вашингтон пойдет на это решение.

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах», — сказала Захарова.

По ее словам, подобная позиция в отношении Москвы очень наивна, поскольку «забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата...».

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — подчеркнула Захарова. Песков: Трудно сделать что-то, что может ещё больше испортить отношения РФ и США В Кремле очень негативно оценивают заявления о том, что Конгресс США может признать Россию страной... 21 июля 13:42

21 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень негативно оценивают последствия такого шага». Он отметил, что «с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой <…> они и так находятся в незавидном положении».

Признать Россию спонсором терроризма призывали также на Украине, в Латвии и Литве.

Сенатор Сергей Цеков отметил, что подобный шаг Вашингтона только испортит отношения между РФ и США. Большинство стран Азии, Африки и Ближнего Востока не примут данный шаг американской стороны, считает Цеков. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США «лишь покажет свою недееспособность», если наделит Россию террористическим статусом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по тому же поводу отметил, что «вся история США говорит о том, что они постоянно воровали, убивали, разоряли, бомбили, причем, перечеркивая все международные нормы и правила». Он полагает, что большинство стран не хочет, чтобы мир был однополярным, но США стремятся остаться гегемоном, чтобы эксплуатировать другие государства.

«Пособник и спонсор терроризма»

Представитель Госдепа США Нед Прайс в апреле заявлял, что Вашингтон изучает возможность включения России в список «пособников террористов». СNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа тогда сообщил, что в ведомстве рассматривают все доступные инструменты, чтобы «привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. <...> Если это будет возможно по закону, мы применим его, если он эффективен и уместен», — Прайс. «Это уничтожит остатки дипломатии»: почему США пока не признали Россию спонсором терроризма Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призыву объявить Россию государством – спонсором... 30 июля 16:07

С аналогичным призывом обращался к США и президент Украины Владимир Зеленский 27 июня. Он считает, что «такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир».

28 июня президент Франции Эммануэль Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма, поскольку «это не методика Франции» и в ситуации должно разбираться международное правосудие.

21 июля спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от Госдепартамента официально признать Россию «спонсором терроризма», пригрозив в противном случае продавить это решение через Конгресс. 28 июля американский Сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдеп признать РФ страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

New York Times 30 июля сообщила, госсекретарь США Энтони Блинкен что не готов признавать Россию страной – спонсором терроризма, несмотря на одобренную резолюцию сената и призывы влиятельных политиков страны. Как утверждает издание, Блинкен опасается, что такой шаг вынудит Вашингтон ввести санкции против некоторых союзников, которые продолжают деловые отношения с Россией.

Кроме того, такой шаг затруднит поддержание дипломатических связей с Москвой даже на том минимальном уровне, который есть сегодня.

10 мая Сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», в связи с происходящим на Украине. Однако в решении суда фигурируют не только положения, связанные со спецоперацией ВС РФ на Украине, но и голод 1932—1933 годов на территории Украинской ССР, в котором обвинен лично Иосиф Сталин. Конгресс готов признать Россию спонсором терроризма Если Госдеп США не признает Россию спонсором терроризма, то это сделает Конгресс, заявила спикер Палаты... 21 июля 10:28

2 августа в Сейме Латвии также поддержали предложение о признании РФ «террористическим государством». 1 августа глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, призывая запретить выдачу виз российским туристам, заявил, что Евросоюз должен признать Россию спонсором терроризма.

Последствия статуса и соседи по списку

Сейчас США признают государствами — спонсорами терроризма Сирию (с 1979 года), Иран (с 1984 года), Северную Корею (1988-2008 годы, с 2017-го) и Кубы (1982-2015 годы, с 2021 года). Ранее в этот список в разное время входили также Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан. Сирию и Иран ни разу не исключали из списка из-за того, что Вашингтон признал их спонсорами движения «Хезболла» и других группировок, которые США считают террористическими организациями.

В настоящее время Россия находится под значительными санкциям США, фактическое признание «страной-террористом» не повлечет за собой дополнительных экономических последствий. Однако Белый дом может лишить дипломатической неприкосновенности сотрудников и членов семей российской миссии за рубежом. Также, согласно юридической практике США, суд выступает против граждан стран – спонсоров терроризма. Кроме того, остается открытым вопрос возможных вторичных санкций для тех стран, которые продолжат сотрудничать с РФ, если ее наделят террористическим статусом.