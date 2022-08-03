«США заплатят за свои ошибки». Первая реакция Пекина после прилета Пелоси на Тайвань

МИД КНР вызвал посла США в Пекине, ему был заявлен протест в связи с прилетом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Замглавы ведомства Се Фэн заявил, что Штаты «должны заплатить за свои ошибки». Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в случае эскалации ответственность полностью ляжет на Китай. Эксперты полагают, что Пекин не может не ответить на визит Пелоси. Однако ответ может быть не обязательно военным — к примеру, уже сейчас крупная китайская компания решила не открывать завод в США.

Вызов посла

Министерство иностранных дел КНР вызвало посла США в Пекине Николаса Бернса. Ему был выражен решительный протест в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Замминистра иностранных дел Китая Се Фэн заявил, что Пелоси бросила вызов миру и намеренно совершила провокацию, нарушила принцип «одного Китая».

По его словам, американское правительство должно нести за это ответственность и «заплатить за свои ошибки». Власти КНР требуют, чтобы американская сторона приняла меры для «устранения негативных последствий» визита Пелоси на Тайвань. Пелоси села на Тайване: Китай выразил решительный протест Самолет ВВС США, где находился спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване... 02 августа 20:23

«США должны заплатить за свои ошибки. Тайвань — это китайский остров, и в конечном итоге он вернется в объятия Родины. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово», — пообещал китайский чиновник.

Как сообщает ТАСС, дипломат заявил, что каждый, кто попытается манипулировать «тайваньским вопросом», в конечном счете потерпит неудачу и «будет прибит к позорному столпу истории».

Реакция США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у Нэнси Пелоси есть полное право на посещение Тайваня.

«Спикер палаты представителей США имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов. Спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань, — сказал он на брифинге. — Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и будем стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае эскалации напряженности из-за визита Пелоси на Тайвань, ответственность за это целиком и полностью ляжет на руководство КНР.

Китай не может не ответить

Китай уже не может не пойти на какие-то ответные действия, но постарается не доводить до столкновения. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» заявил влиятельный японский эксперт Цунэо Ватанабэ.

«Сейчас перед Китаем есть два пути. Китай сказал, что предпримет какие-то военные шаги. Если он этого не сделает, то об администрации Си Цзиньпина будут думать, что она дала слабину. Поэтому совсем ничего не делать они уже не могут. Но и если риски возрастут и в результате начнется война, это тоже будет минусом для него», — сказал он.

По словам Ватанабэ, полномасштабной войны может и не случиться, но скорее всего рост напряженности навредит экономике.

«Поэтому сейчас Китай предпримет некие военные действия, которые могли бы стать сигналом для США и Тайваня, но при этом он очень хорошо думает и о том, как бы так сделать, чтобы эти военные действия не вылились в столкновение», — добавил эксперт.

Опасные учения

Ранее министерство обороны Тайваня сообщило об обнаружении 21 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в опознавательной зоне ПВО на юго-западе острова, передает РИА «Новости».

В составе отряда замечены восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

Тайвань направил в район воздушный патруль для наблюдения за полетом китайской эскадрильи, кроме того – развернуты зенитно-ракетные комплексы.

Незадолго до этого ВВС КНР направили в Тайваньский пролив истребители Су-35. Зона Тайваньского пролива закрыта для гражданских самолетов властями КНР. США направили восемь истребителей F-15 с авиабазы на японском острове Окинава – для сопровождения «борта Пелоси».

Угроза блокады

Под видом объявленных военных учений Пекин может устроить полную морскую и воздушную блокаду Тайваня, заявил РИА «Новости» военный эксперт Алексей Леонков.

«У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня <…> суда, не смогут заходить в порты острова. <…> Могут устроить и бесполетную зону вокруг острова. Пекин будет делать акцент на том, что Вашингтон совершил недружественные шаги и вынудил Китай пойти на такие шаги», — полагает он.

Первые санкции

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей из Китая Contemporary Amperex Technology (CATL) отложил решение по заводу в Северной Америке стоимостью несколько миллиардов долларов из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Доля китайской CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей в первой половине 2022 года увеличилась с 28,8 до 34,8% в годовом исчислении — компания является абсолютным лидером в первой десятке конкурентов.

Завод мог создать до 10 тыс. рабочих мест в США.

США готовы нанести удар

В случае военного вмешательства Китая во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань американские войска нанесли бы удар по китайским военным, заявил Fox News бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич. «Готовы похоронить любого вторгшегося врага». Китай готовится к визиту Пелоси на Тайвань Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань 2 августа и встретится... 01 августа 21:19

Он добавил, что власти Китая вряд ли реализуют свои угрозы, поскольку понимают, что Штаты и их союзники решительно ответят.

«В худшем случае, если бы они сбили ее самолет, это было бы самым настоящим актом агрессии. И у нас не было бы другого выбора, кроме как нанести массированный ответный удар», — подчеркнул Гингрич.

Помимо ответного военного удара, США вместе с Австралией и Японией полностью изолировали бы Китай, парализовав его экономику за счет остановки экспорта и импорта, добавил он.