Американский обозреватель заявил о «глубоком недоверии» США к Зеленскому

Американский обозреватель The New York Times Томас Фридман раскритиковал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Он опасается, что этот факт спровоцирует Китай вступить в украинский конфликт на стороне России. Он также отметил существующее недоверие Соединенных Штатов к Владимиру Зеленскому. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов уверен, что это недоверие вызвано опасениями бегства президента Украины.

Пелоси, Тайвань и Украина

Американский обозреватель The New York Times рассмотрел визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в контексте продолжающейся военной спецоперации на Украине. Он уверен, что испытывающие трудности от противостояния России европейские страны не присоединятся к США, если Штаты вступят в конфликт с Китаем из-за «ненужного визита». Пелоси села на Тайване: Китай выразил решительный протест Самолет ВВС США, где находился спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване... 02 августа 20:23

По мнению Фридмана, Соединенным Штатам нужно сделать так, чтобы Украина «была в состоянии как минимум притупить, а как максимум обратить вспять неспровоцированное вторжение Владимира Путина, которое в случае успеха создаст прямую угрозу стабильности всего Европейского Союза».

«Чтобы создать наибольшую вероятность того, что Украина остановит путинское вторжение, Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан провели серию очень жестких встреч с руководством Китая, умоляя Пекин не вступать в украинский конфликт, оказывая военную помощь России — и особенно сейчас, когда арсенал Путина сократился за пять месяцев упорной войны», — написал обозреватель.

Согласно его информации, Байден лично сказал председателю КНР Си Цзиньпину, что, если Китай вступит в противостояние на Украине на стороне России, то «Пекин рискует лишиться доступа к двум своим самым важным экспортным рынкам — США и ЕС». Фридман отметил, что переговоры в этом контексте имеют большое значение, так как Китай — «одна из лучших стран в мире по производству беспилотников», а именно в них «сейчас больше всего нуждается» Россия. Журналист пришел к выводу, что пока КНР, судя по всему, не оказывает военную помощь Путину — в то время как США и НАТО поставляют Украине вооружения.

«Учитывая все это, с какой стати спикер палаты представителей решила посетить Тайвань и преднамеренно провоцировать Китай именно сейчас <…> Нельзя было выбрать для этого худшее время», — возмутился обозреватель.

«Произвольно и легкомысленно»

Фридман также отметил, что «официальные лица США гораздо больше обеспокоены руководством Украины, чем показывают». По его мнению, «между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие — значительно больше, чем сообщается». «Мы переживем»: Москва не боится разрыва отношений с Вашингтоном Москва предупредила Вашингтон о вероятном разрыве дипломатических отношений, если американские... 02 августа 18:16

Журналист напомнил, что 17 июля Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, что стало «самой значительной перестановкой» в правительстве Украины с начала спецоперации России.

«Но я до сих пор не видел ни одного репортажа, который бы убедительно объяснял, в чем тут дело. Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве из-за боязни того, какую коррупцию или выходки мы можем увидеть, когда мы столько туда вложили», — предположил Фридман.

Он заключил, что высокопоставленные официальные лица США по-прежнему считают, что Россия может использовать «небольшое ядерное оружие против Украины», если увидит, что ее «армия потерпит неминуемое поражение». Журналист подчеркнул, что спецоперация настолько далека от завершения, «настолько нестабильна и не лишена опасных сюрпризов, которые могут выскочить в любой день».

«И все же посреди всего этого мы собираемся рискнуть конфликтом с Китаем из-за Тайваня, спровоцированным произвольным и легкомысленным визитом спикера Палаты представителей?» — спросил он читателей.

Опасения побега

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что прочитал статью Фридмана и написал в своем Telegram-канале, что Вашингтон «никогда никому» не доверял, тем более «украинскому актеру».

По его мнению, Зеленский «предал интересы своих избирателей», не выполнив предвыборные обещания, «устроил пессимистичную комедию» во внутренней политике и «сдал» страну США, отказался от продления договора о сотрудничестве с РФ и «сорвал Минские соглашения». Захарова рассказала о концепции США в отношении России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о концепции США, которой страна следует... 31 июля 18:34

«Не доверяют же Зеленскому в Белом доме и на Капитолии <…> за то, что он предатель по натуре», — считает Климов.

Он уверен, что в Вашингтоне опасаются, чтобы он «раньше времени не драпанул с украинской политической сцены».

«Правда бежать ему уже особо некуда, разве что в плен, на милость победителей в борьбе за лучшую долю жителей бывшей УССР», — заключил сенатор.

Сразу после начала спецоперации советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил РБК, что глава государства не покинет страну «до самого конца». Сам Зеленский 5 марта сообщил в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что не сбежал из Киева и продолжает работать.