04 августа 2022, 08:25 Политика Военная операция России на Украине. День 162-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 162-й день Мария Шустрова

close 100% Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области Сергей Бобылев/ТАСС

Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права из-за размещения вооружения в школах и больницах городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по конфликту на Украине, и призвал Китай повлиять на военную спецоперацию России. ДНР и ЛНР завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц – полтора. «Газета.Ru» ведет хронику событий.