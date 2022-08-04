«Важно, чтобы Китай не помог России». Зеленский пытается настроить Пекин против Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. Он призывает Китай «присоединиться к единому миру» для противостояния с Россией и считает, что Пекин должен оказывать политическое и экономическое давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить российскую спецоперацию. Также Зеленский осудил визит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву, назвав его «просто отвратительным». По его мнению, немецкий политик работает на Москву и является одним из ее эмиссаров.

«Переманить дракона»

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — сказал Зеленский в интервью газете South China Morning Post.

По его словам, Киев после 24 февраля официально запрашивал переговоры с Пекином, однако они не состоялись. Зеленский добавил, что «это было бы полезно». Также он отметил, что КНР является «очень мощным государством и экономикой» и может оказывать политическое и экономическое влияние на РФ. Россия без китайского рынка будет чувствовать себя «в полной экономической изоляции», добавил он. В связи с этим Зеленский призвал Китай «присоединиться к единому миру» в противостоянии России и Украины. «Нейтралитет Китая по Украине закончился в июне»: что думают в Пекине о кризисе в Европе Обострение отношений России и стран Запада подталкивает Москву к более плотному сотрудничеству... 02 августа 12:24 «Зеленский признал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России. Далее он сказал, что «важно, чтобы Китай не помог России», — передает CNN слова Зеленского с пресс-конференции со студентами Австралийсого национального университета. Попытка разрушить связи элит Визит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский расценил как «просто отвратительный». По его мнению, немецкий политик работает на Россию и является представителем интересов Москвы в Европе. «Вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — сказал Зеленский.

Он полагает, что слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, якобы не соответствует действительности. По его версии, российская сторона не стремится к диалогу и Украине необходимо продолжать бороться.

Газовый козырь Москвы

Шредер встретился в конце июля в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения энергетических вопросов. «Совсем не радужные перспективы»: что обсудили Путин и Шредер Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков рассказал журналистам о встрече Владимира Путина с бывшим... 03 августа 15:41

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе».

Шредер, по его словам, обеспокоен «совсем не радужными перспективами» в области энергетики и попросил Путина объяснить видение ситуации российской стороной. Путин, в свою очередь, рассказал Шредеру, каких бумаг не хватает для возвращения отремонтированной турбины для «Северного потока» «Газпрому».

«Газпром», как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что при этом бывший канцлер спросил, можно ли в кризисной ситуации задействовать «Северный поток — 2». По словам Пескова, Путин ответил, что «технологически это возможно». В случае запуска газопровода Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа.

«Даже если представить себе ивентуально, что сейчас мы включили бы «Северный поток — 2», то мы сможем до конца года прокачать, за год прокачать 27 миллиардов кубов. Не больше. Половина уже пошла на наше внутреннее потребление», — пояснил он.

В интервью газете Stern Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». По его словам, запуск газопровода стал бы самым простым решением в сложившейся ситуации.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заявил Шредер.

Германия 22 февраля 2022 года приостановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. 10 сентября 2021 года «Газпром» сообщил о завершении строительства магистрали.