«Абсолютный приоритет для Госдепа». США надеются обменять Грайнер

Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США Бриттни Грайнер приговорили в РФ к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Президент Джо Байден потребовал немедленно освободить американку, а приговор назвал неприемлемым. Ранее Белый дом допускал возможный обмен Грайнер и гражданина США Пола Уилана на находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден назвал «недопустимым» приговор российского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной виновной в контрабанде наркотиков, и потребовал ее немедленного освобождения. Песков заявил о недопустимости «мегафонной дипломатии» в обмене граждан США и РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию США на предложения России об обмене... 02 августа 13:51

«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать упорно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее», — говорится в заявлении политика.

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал освобождение Грайнер «абсолютным приоритетом» для американской дипломатии. Приговор суда, по его словам, не меняет мнения американских властей о неправомерности лишения ее свободы.

«И мы продолжим работать над тем, чтобы вернуть Бриттни и другого неправомерно удерживаемого гражданина США Пола Уилана домой. Это абсолютный приоритет для меня и Госдепартамента», — пообещал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжит добиваться «справедливого и транспарентного» обращения со всеми задержанными в РФ американцами. Российские власти и российская судебная система, как считает Блинкен, применяют практику «неправомерных задержаний» для «продвижения собственной повестки с использованием частных лиц в качестве пешек в политической игре».

Федерация баскетбола США (USA Basketball) заявила, что будет продолжать борьбу за возвращение американской баскетболистки: «Надеемся, что дипломатические процедуры помогут ей вернуться домой. Мы продолжаем поддерживать Бриттни, а также продолжаем сотрудничать с Госдепом США, который работает над ее возвращением».

«Поймать за пуговицу»

Ранее в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Блинкен, находящийся сейчас в Камбодже, при случае обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос обмена заключенными, в том числе Грайнер. Bloomberg: россиянина Клюшина могут включить в обмен заключенными между РФ и США В рамках предлагаемого США обмена заключенными с Россией может быть поднят вопрос о находящемся... 02 августа 00:22

В конце дня представители российской делегации сообщили, что Лавров провел контакты в Камбодже «со всеми, кто не прятался».

«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», — отметили дипломаты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чуть позже тоже прокомментировала заявление Кирби. «За галстук хватать не пробовали? Есть ещё брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки», — написала она в Telegram.

«Закон есть закон»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил РИА «Новости», что Грайнер ничем не отличается от других людей, которые совершили преступление по статье о контрабанде наркотиков.

«Закон есть закон. Если ты приезжаешь на территорию другой страны, то должна уважать действующее законодательство. Тем более, Грайнер приехала сюда не отдыхать, а зарабатывать деньги. Статья предусматривает от 5 до 10 лет. Бриттни ничем не отличается от других людей, нарушивших эту статью уголовного права», — сказал Терюшков. Адвокат Калинов объяснил суровый приговор баскетболистке Грайнер участием Байдена Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru»... 04 августа 22:57

«Что касается слов Байдена о немедленном освобождении, он всегда заявлял, что в его администрации больше всего представителей ЛГБТ-сообщества. Мы понимаем, что их новая ценность — чернокожие, двухметровые лесбиянки, употребляющие наркотики. Все сообщество и администрация Байдена поэтому и встали на защиту Бриттни Грайнер. На защиту человека, который нарушил законодательство Российской Федерации», — заключил он.

Возможный обмен

Грайнер задержали 17 февраля при прохождении таможенного контроля. Служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло. СКР возбудил уголовное дело по статьям о контрабанде и хранении наркотиков.

«Дело г-жи Гринер привлекло внимание не только потому, что она является звездным игроком WNBA, но и потому, что ее арест произошел за неделю до вторжения России в Украину и, казалось, был наглой попыткой Москвы получить козырную карту», — отмечает New York Times.

27 июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает обменять находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что конкретных договоренностей между РФ и США по обмену пока нет.

Жена Бута Алла заявила «Газете.Ru», что не может комментировать приговор Грайнер, однако надеется на достижение договоренностей по обмену. «Вы прекрасно понимаете, что я не могу давать оценку решению российского суда. Я не уполномочена делать такие оценки. Оценивать шансы (на обмен — «Газета.Ru») я тоже не могу, к сожалению. Я могу только надеяться, что договоренности будут достигнуты», — отметила она.

Уилан отбывает в российской тюрьме 16-летний срок по обвинению в шпионаже.

Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде и выдали США. Американский суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы за незаконную торговлю оружием. В России считают обвинения Бута недоказанными.