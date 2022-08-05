«Нельзя игнорировать Россию». О чем Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в пятницу в Сочи. На встрече планировалось подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран, а также обсудить ситуацию в Сирии и поставки украинского зерна. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел сегодня в Сочи, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры проходят на территории санатория «Русь». Журналистам показали лишь начало встречи, которая стала уже второй за последние 17 дней. Президенты России и Турции Путин и Эрдоган приняли совместное заявление Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам... 05 августа 20:43

Президент РФ сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран: «Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции».

В начале беседы, как передает РИА «Новости», Путин назвал «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, за что партнеры в регионе «должны быть благодарны Анкаре».

«Турецкий поток», который мы с вами завершили строить некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», — отметил российский политик.

Путин также поблагодарил Эрдогана за помощь в разрешении вопроса с вывозом украинского зерна из портов. «При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», — подчеркнул Путин.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море, напомним, было подписано 22 июля в Стамбуле при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша.

«Новая страница»

Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что лидеры должны перевернуть новую страницу в вопросах сотрудничества: «Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы». Песков оценил возможность обсуждения Путиным и Эрдоганом в Сочи вступления Турции в БРИКС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос журналиста, будут ли... 05 августа 12:28

Эрдоган также призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС «Аккую».

По словам турецкого политика, одной из тем встречи станет сирийский вопрос. «Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи», — указал он.

Газета The Washington Post ранее писала, что Путин на встрече может попросить Эрдогана разрешить российским компаниям покупать доли в турецких НПЗ, чтобы затем пытаться скрыть происхождение российской нефти. Россия также хочет, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что, по мнению экономистов и экспертов по санкциям, было бы грубым нарушением западных санкций, говорится в материале издания.

Не игнорировать Россию

Директор управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сегодня заявил, что международное сообщество не сможет положить конец конфликту на Украине, игнорируя Россию. Анкара же использует свои отношения с Москвой и Киевом для достижения взаимоприемлемого решения, подчеркнул он.

«Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась, они льют крокодиловы слезы», — считает Алтун.

«Международное сообщество не может положить конец войне на Украине, игнорируя Россию. Дипломатия и мир должны восторжествовать», — цитирует слова чиновника Reuters.

Переговоры Путина и Эрдогана за закрытыми дверьми продолжались более четырех часов. После встречи «один на один» должны быть проведены встречи с делегациями: на побережье Черного моря прилетели также министры иностранных дел и обороны Турции, а также начальник национальной разведки.

В прошлый раз переговоры с турецким лидером также проходили в Сочи. 19 июля они оба участвовали в саммите «астанинской тройки» по Сирии, на полях которого также провели двустороннюю встречу.