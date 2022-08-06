«Наши права бесспорны». Россия отказалась отдать Украине имущество СССР

В МИД РФ заявили, что Россия погасила долги всех советских республик и оказалась правопродолжателем СССР, поэтому результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости «пересмотру не подлежат». Украинские власти в свою очередь настаивают, что Киев так и не ратифицировал соглашение о пассивах и активах, поэтому оно не вступило в силу, а бывшая собственность Советского Союза во многих странах мира «де-юре Москве не принадлежит». Украинский посол Вадим Пристайко потребовал вернуть украинцам «хотя бы треть».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки Киева оспорить права Москвы на бывшее имущество Советского Союза не имеют под собой правовых оснований. Правительство Украины утвердило указ о конфискации 903 объектов собственности РФ Кабинет министров Украины утвердил приказ о конфискации 903 объектов собственности Российской... 05 августа 19:37

«Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», — прокомментировала дипломат недавнее заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, потребовавшего вернуть «хотя бы треть того, что находится за границей».

В сообщении представителя международного ведомства подчеркивается, что с точки зрения международного права «геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права». Государство под названием «СССР» существование не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием «Российская Федерация». В данном случае речь идет о «продолжательстве», РФ является правопродолжателем Союза.

«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — резюмировала Захарова.

«Мы не против, если это справедливо»

Посол Пристайко 1 августа заявил в интервью «Суспильному», что Украина призывает вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, в том числе активы в Великобритании.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — сказал Пристайко.

Дипломат пояснил, что РФ после распада СССР получила все имущество союзного государства, а взамен — огромный валютный долг. Соответствующие соглашения ратифицировали все бывшие республики, кроме Украины. В Киеве требовали предоставить полную информацию о имеющихся активах и задолженностях, но Москва отказалась сделать это. В посольстве России в Лондоне указали на незаконность требований Киева об имуществе СССР Заявления украинской стороны о передаче Украине трети имущества Советского Союза за рубежом лишены... 01 августа 20:52

«Украина — единственная республика, которая сначала согласилась, но не ратифицировала соглашение. Наш аргумент был следующий: мы не против, если это справедливая договоренность, только покажите, что Советский Союз должен, и покажите активы, которые есть по миру», — напомнил Пристайко.

Говоря о британских активах России, посол имеет в виду объекты дипломатической собственности в Лондоне, общая стоимость которых может достигать 100 млн фунтов стерлингов. Всего таких объектов 18, среди них — замок XIX века Сикокс-Хит.

Претензии РФ

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы бывшего СССР. В 1993 году РФ дала обещание погасить все долги стран бывшего Советского Союза в обмен на зарубежные активы. Долги были погашены, но не все страны передали России обещанные активы, в том числе Украина, уточнил российский лидер.

Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал слова Путина «необоснованными». Доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляла 16,37%, отметил он. В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение, по которому Москва обязалась погасить украинский госдолг. Москва при этом не предоставила информацию о стоимости украинских активов, из-за чего Верховная рада не смогла ратифицировать договор и соглашение так и не вступило в силу.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ранее отмечал, что Россия не хотела и не хочет открывать полные данные о имуществе и долгах СССР, потому что «активов было гораздо больше, чем пассивов».

По мнению Огрызко, во многих странах мира сейчас бывшая собственность Советского Союза «де-факто находится в управлении Российской Федерации, но де-юре ей не принадлежит».

Договор о правопреемстве в отношении внешнего госдолга и активов СССР подписали в 1991 году в Москве. В документе определялись доли каждой республики в общей сумме долга и в зарубежных активах. Россия получила более 61,34%, а Украины — 16,37%. В дальнейшем РФ заключала двусторонние соглашения с каждой бывшей союзной республикой отдельно.

Полные данные о составе и стоимости советских зарубежных активов так и не были обнародованы.