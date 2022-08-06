Замглавы Новокаховской администрации Гура скончался после покушения

Замглавы администрации Каховского района Виталий Гура скончался от пулевых ран. Неизвестные сегодня утром напали на чиновника возле дома, где он проживал. Гура успел поработать в администрации всего пару месяцев, занимался восстановлением города после обстрелов. Это уже пятое покушение на представителей пророссийских властей Херсонской области.

На замглавы администрации Новой Каховки по ЖКХ Виталия Гуру утром было совершено покушение. Чиновник получил пулевые ранения. Несколько часов спустя он скончался в больнице.

«Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений», — сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Военная операция РФ на Украине. День 164-й ВСУ оставили стратегические высоты под Артемовском, утверждают в ЛНР. Замглавы администрации Новой... 06 августа 21:12

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил РИА «Новости», что в Гуру стреляли из автоматов и пистолета.

«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — сказал он.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. «СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении СКР в Telegram.

На сайте администрации Новой Каховки Гура обозначен как староста Днепрянского округа Новокаховской городской территориальной громады.

Как рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, у Гуры, которому еще не исполнилось 40 лет, остались несовершеннолетние дети.

По словам Леонтьева, в новой администрации Гура занимался наиболее актуальными вопросами города и района, в том числе восстанавливал город после ракетных ударов.

«Он несколько месяцев проработал, работал великолепно», — заключил глава администрации.

Не первое покушение

Это уже пятое покушение на представителей пророссийских властей Херсонской области. Так, в середине июня глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев был ранен при взрыве. Самодельная бомба сработала неподалеку от его машины. 6 июля ФСБ задержала участников покушения. Они признали, что получали указания из украинского Минобороны. Куратор имел псевдоним Джейсон Харт. «У ВСУ нет техники для контрнаступления. Но попробовать они могут» Украине не хватает вооружения и военной техники для контрнаступления в 2022 году, в том числе... 06 августа 19:07

22 июня был легко ранен руководитель администрации Чернобаевки Юрий Турулев. Неизвестные заложили взрывное устройство между клумб в непосредственной близости от жилых домов. Медицинскую помощь Турулеву оказали на месте.

Два дня спустя в Херсоне был убит сотрудник администрации Дмитрий Савлученко. По словам источника РИА «Новости» в российских силовых структурах, под сиденье чиновнику подложили взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Власти региона заявили, что расценивают произошедшее как террористический акт.

Украинские СМИ писали, что взрыв раздался около 8 утра, когда Савлученко выходил из дома на работу. Автомобиль «охватило сильное» пламя, в нем якобы «находились сдетонировавшие боеприпасы».

В начале июля силовики предотвратили покушение на главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В конце месяца ему стало плохо на работе.

Чиновник был доставлен спецбортом из Крыма в Москву в состоянии медикаментозной комы и сейчас находится в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифософского.

Как пишет Telegram-канал Mash, Сальдо был отравлен неизвестным веществом, либо у него энцефалопатия неясного генеза. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и периодами ему становится лучше, он просыпается.

В НИИ им. Склифософского находится оборудованная высокоточным оборудованием химико-токсикологическая лаборатория, которая позволяет определить чем был отравлен человек.