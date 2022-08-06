«Мир не должен забывать». Постпред РФ напомнил генсеку ООН, кто бомбил Хиросиму

77 лет назад на японский город Хиросима была сброшена американская атомная бомба «Малыш». В церемонии памяти жертв трагедии сегодня принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество никогда не забывать о произошедшем, но при этом ни разу не упомянул, армия какой страны впервые в истории применила боевое ядерное оружие. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил Гутерришу о виновнике.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая с речью в день памяти жертв бомбардировки Хиросимы, не упомянул страну-виновника трагедии. Бомба для бункера: как США совершенствуют ядерное оружие МИД России обвинил США в скрытой модернизации тактических ядерных вооружений, размещенных в Европе... 08 октября 09:15

Гутерриш в ходе своего выступления призвал мировое сообщество никогда не забывать о произошедшем и подчеркнул, что «ядерному оружию нет места на нашей планете». «Во время холодной войны школьники привыкли прятаться под партами [из-за угрозы бомбардировки], но мировые лидеры не могут прятаться от своих обязанностей. У меня к ним простой призыв — навсегда откажитесь от варианта использования ядерного оружия», — сказал генсек.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — прокомментировал выступление Гутерриша Полянский.

«Вашингтон убил сотни тысяч»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сегодня решил напомнить об ответственности Вашингтона за ядерную катастрофу. По его мнению, 6 и 9 августа (дни, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки) должны стать «днями покаяния» американцев в своих преступлениях.

«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие», — написал Володин в Telegram.

«На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран. После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина», — добавил он.

«Они не считают, что это был акт агрессии»

Руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов отметил, что Соединенные Штаты до сих пор не признают военным преступлением бомбардировку мирного населения японских городов. «Главное — трофеи»: что показывают на выставке «НАТО. Хроника жестокости» В московском Музее современной истории уже больше недели идет выставка «НАТО. Хроники жестокости»... 17 апреля 12:33

«Они не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а все это — акты возмездия, так же как стратегические бомбардировки европейских городов английской и американской авиацией», — заявил он.

По мнению эксперта, подобное «очень даже» может повториться, так как это «центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия».

В случае прямого столкновения России и НАТО, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия, полагает он.

«Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — заключил Арбатов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены на завершающем этапе Второй мировой войны и стали единственным в истории примером боевого применения ядерного оружия. Сброшенная на Хиросиму 6 августа бомба Little Boy («Малыш»), тротиловый эквивалент которой составлял 13 тыс. тонн, уничтожила около 70% города, убив 80 тыс. человек. Три дня спустя бомба Fat Man («Толстяк») эквивалентом в 21 тыс. тонн тротила была сброшена на Нагасаки, стерев с лица земли 50% мегаполиса. Жертвами атаки стали около 70 тыс. человек. Более 180 тыс. человек в дальнейшем страдали от лучевой болезни. 15 августа Япония объявила о капитуляции.

Спустя ровно 70 лет после трагедии внук американского президента Гарри Трумэна — Дэниел Клифтон Трумэн — заявил, что «дед до конца жизни считал правильным решение сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки». Отдав этот приказ, он «спас жизни многих американцев» и остановил войну. США вряд ли когда-то попросят прощения за это, считает Трумэн-младший.