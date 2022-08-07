«Это войну мы обязательно выиграем». Что говорят в Китае и на Тайване

Темой №1 на этой неделе для китайских и тайваньских политических ток-шоу стал визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. На китайском ТВ предрекали войну в случае признания независимости Китайской Республики, на Тайване же обсуждали возможную блокаду острова военными с материка. «Газета.Ru» изучила политический контент по обе стороны пролива.

Телевидение единомышленников

Политических ток-шоу на китайском телевидении до относительно недавнего времени не существовало. Политическая дискуссия внутри страны устроена так, что даже обсуждение внешнеполитических вопросов могло задевать чувствительные для внутренней политики темы. Поэтому даже в новостных сводках на государственном ТВ приглашенные эксперты до сих пор остаются редкостью.

С конца 1990-х по середину 2000-х в Китае начали появляться первые разговорные передачи в формате «ведущий-спикер», однако вскоре многие из них были закрыты из-за освещения неблагоприятных для властей тем. Под цензуру попадали разные темы, от ЛГБТ до обсуждения государственной идеологии.

«В отсутствие возможности по-настоящему обсуждать вопросы, имеющие общественное значение, большинство китайских ток-шоу лишь предлагают зрителю сентиментальную солидарность», — писал в 2020 году исследователь китайских медиа, профессор Восточно-Китайского Педагогического Университета, У Чанчан, в колонке для издания The Sixth Tone.

В конечном счете такое положение дел на китайском ТВ привело к тому, что в стране фактически существует только одно политическое шоу, которое называется «China now» («Китай сегодня», 这就是中国). Отличительной особенностью передачи является ее менторский по отношению к зрителю настрой и отсутствие полемики как таковой. Зрителю, по задумке авторов, рассказывают, как устроена мировая политика с позиции официального Пекина, а редкие вопросы «из зала», в основном, носят формальный характер.

Ведущие, как правило, не выступают с противоположных позиций, а напротив — выступают единомышленниками практически по всем вопросам.

Бессменным ведущим программы является профессор Чжан Вэйвэй, известный своим широким влиянием на идеологию современного Китая. По некоторым данным, в 2021 году Чжан прочитал Си Цзиньпину и другим членам Политбюро КПК лекцию о пропаганде, за что удостоился негласного прозвища «наставник государя» (国师). Компанию Чжану составляет известная китайская журналистка Хэ Цзе, которая считается ветераном местной тележурналистики. Каждый выпуск к ним присоединяется эксперт со стороны, которому иногда дают право выступить со вступительной речью в начале программы.

С момента запуска программы в 2019 году основной темой для авторов остается место Китая в мире и его влияние на мировую политику. Вот лишь некоторые темы ток-шоу за последние два года: «Китайская промышленная революция, потрясшая мир», «Деконструкция «западноцентристской теории», «Китайский патриотизм» и «Китайские идеи, которые могут повлиять на мир».

Примечательно, что вопрос о принадлежности Тайваня становился главной темой шоу лишь один раз — в декабре 2019 года. Хотя косвенно эта тема всегда просматривается в повестке China Now.

1 августа, за день до прибытия на остров спикера палаты представителя США Нэнси Пелоси, вышли в эфир под названием «История военной системы Китая на протяжении тысячелетий и славная история Народно-освободительной армии Китая». Выпуск был приурочен празднованию 95-летия с дня основания китайской армии, однако авторы не смогли обойти тайваньскую тему стороной.

«Если такое явление как независимость Тайваня все же случится — простите, — мы не остановимся перед войной. И эту войну мы обязательно выиграем», — сказал Чжан Вэйвэй, комментируя вопрос соведущей о предстоящем визите Нэнси Пелоси на остров.

«Это вопрос великого возрождения нации. Особенно сейчас, когда по всему свету проходят боевые столкновения <…>. Борьба идет по всем фронтам», — отметил приглашенный эксперт, отвечая на тот же вопрос.

Уже через несколько дней после визита американского спикера на Тайвань государственный телеканал China Central Television (CCTV) подготовил сюжет о жителях острова, которые критически отнеслись к решению местных властей принять Пелоси.

«Посмотрите, как много людей собралось здесь. Все пришли по своей воле. Мы уверены, что Тайвань должен придерживаться мирной позиции в вопросе взаимоотношений с материковым Китаем», — сказал один из участников митинга, который был приурочен к визиту спикера палаты представителя США.

В этом же выпуске в качестве приглашенных экспертов выступили политические комментаторы из Тайбэя и Пекина — профессор Университета Ши Синь Ю Цзысян и профессор Школы марксизма Пекинского университета технологий и бизнеса Ю Цян.

«Пелоси всегда была антикитайским политиком. Однако ее позиция каждый раз терпит крах», — заявил эксперт из материкового Китай, который также припомнил Пелоси ее критическое отношение к зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине и поддержку гонконгских активистов, выступающих за независимость.

«Мы увидели, что еще до того, как Пелоси приземлилась, народ на Тайване выразил свое недовольство ее визитом», — отметил Ю Цян.

Его коллега из Тайбэя, Ю Цзысян, выразил уверенность, что поездка американского спикера не только вызвала недовольство среди местного населения, но и спровоцировала четвертый кризис в Тайваньском проливе.

«Когда третий человек в государственной иерархии США совершает такой визит, мы можем говорить о пересечении красной линии», — сказал тайваньский эксперт.

Иным образом устроено государственное телевидения Китая, вещающее в ближнем зарубежье.

В апреле 2022 года власти Тайваня начали расследование в отношении китайского вещателя Xiamen Star TV (廈門衛視), который открыл студию в Тайбэе ради производства политического контента, включая ток-шоу.

Тайванцам не понравилось, что в двух таких программах — «Через пролив» (兩岸直航) и «Облачная гостиная по ту сторону пролива» (兩岸雲客廳) — ведущие из китайского города Сямынь активно обсуждали отношения между КНР и Тайванем с известными тайваньскими политическими экспертами, делая акцент на слабые позиции тайваньской стороны в противостоянии с материковым Китаем.

В самый разгар кризиса, связанным с визитом Пелоси на Тайвань, китайские телевизионщики активизировались и сделали несколько материалов с критикой тайваньских властей — причем силами местных же экспертов. На следующий день после визита американского спикера авторы шоу «Через пролив» акцентировали внимание на неспособности тайваньской армии своевременно и эффективно реагировать на угрозу со стороны Китая. В качестве гостя выступил тайваньский военный эксперт Чжан Юхуа, который раскритиковал качество и готовность островной авиации противостоять материковым силам.

Тайваньский взгляд

Развитие политических обсуждений на тайваньском телевидении стало следствием общей демократизации страны в 1980-х годах, пишут местные исследователи.

Первые политические ток-шоу на Тайване начали появляться в самом начале 1990-х. В последующее десятилетия формат продолжал набирать популярность, и на сегодняшний день в стране существует около 10 телевизионных политических ток-шоу.

На Тайване действительно существенно больше телевизионного политического контента, чем на ТВ материкового Китая. Впрочем, и тайваньские шоу подвергаются критике. Так, по мнению исследователя Университета Южной Флориды, Се Шоучэня, львиной доле телевизионных компаний свойственна сильная поляризация — предпочтения отдаются либо прокитайскому Гоминьдану, либо выступающей за независимость Демократической прогрессивной партии Тайваня (всего в тайваньском парламенте восемь партий). Исследователь приходит к выводу, что приверженность местных телевизионщиков этим двум лагерям в конечном счете приводит к политическому разделению общества.

Практически у каждого тайваньского телеканала есть свое политическое шоу или такой формат новостного выпуска, который подразумевает участие приглашенных экспертов. Особой популярностью пользуются программы канала CTi News и Sanlih E-Television, которые отработали тему с визитом Пелоси по максимуму, освещая событие с помощью прямых трансляций из аэропорта и прямых включений из студий.

Одним из главных хедлайнеров тайваньского политического телевидения считается шоу Face News (新聞面對面), которое идет на канале Era News с 2010 года. Помимо ведущего программы, известного на Тайване юриста Се Чжэньву, в обсуждении тем принимают участие четыре приглашенных гостя — активисты, политики и эксперты. В отличие от китайского аналога, участники этого тайваньского шоу вступают в активную полемику и, как правило, представляют два разных лагеря.

Зачастую гости программы приносят с собой распечатки с картами, цитатами оппонентов и инфографиками, чтобы подтвердить свою позицию.

Так, в ходе одного из последних выпусков, который вышел на экраны 4 августа, практически все участники шоу принесли с собой карты Тайваня с нанесенными вокруг него зонами учений военно-морских сил Китая.

То есть ключевой темой обсуждения визита Пелоси на Тайвань стала не политическая программа американского политика на острове, а возможная реакция Пекина на сам факт совершения визита. Особое внимание экспертов вызвала возможность блокады острова военном-морскими силами КНР.

«Запасов угля может хватить на 39 дней, нефти — на 146 дней, а газа — на 11. Правительство должно быть готовым взять на себя ответственность за это» , — объяснил местный политик Дай Сицинь, представляющий оппозиционный «Гоминьдан».

Его оппонент, представитель Демократической прогрессивной партии Гао Цзяюй, напротив, не увидела рисков, связанных с учениями НОАК и отметила важность визита Пелоси для обычных людей, которых воодушевил этот поступок.

«Вчера я разговаривала с обычными людьми [о визите Пелоси], и они выражали изумление. Кто-то сказал мне, что несмотря на ее 82 года, она ведет себя как 28-летняя. Тот факт, что она прилетела, сильно воодушевил людей. Не думаю, что они боятся учений и возможных последствий. Китай регулярно проводит учения недалеко от наших людей, так что все привыкли», — обратила внимание Гао.

Известная тайваньская журналистка Хуан Гуанцинь, которая также приняла участие в программе, назвала Коммунистическую Партию Китая (КПК) «нарушителями спокойствия» из-за начала активных военных учений вблизи Тайваня.

«Многие называют Пелоси нарушителем спокойствия, но именно КПК являются таковыми. США говорят им: нет причин для беспокойства; Цай Инвэнь (президент Тайваня. — «Газета.Ru») говорит им: нет причин для беспокойства. Но Пекин все равно начал учения. И сейчас у них фактически есть только два сценария: наносить удар по Тайваню или нет», — отметила Хуан.