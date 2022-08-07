07 августа 2022, 08:25 Политика Военная операция РФ на Украине. День 165-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 165-й день Григорий Плакучев

close 100% Военнослужащие на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр ТАСС

В Донецке и ряде других населенных пунктов продолжаются обстрелы. Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила пресс-служба ООН. Украинский снаряд, попавший в многоэтажный дом в городе Алчевске в ЛНР, был выпущен из ракетной системы залпового огня HIMARS, рассказали в представительстве республики. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.