ВСУ выпустили по Донецку и двум поселкам в ДНР 49 снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также 10 мин калибра 120 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК. По его данным, обстрелам подверглись Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы столицы ДНР, а также поселки Гольмовский и Зайцево (южное).
Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, якобы не доходит до конечных пунктов назначения в стране, утверждается в документальном фильме журналистов американского телеканала CBS, который будет показан в эфире в воскресенье — ТАСС.
Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила пресс-служба ООН — ТАСС.
Украинский снаряд, попавший в многоэтажный дом в городе Алчевске в ЛНР, был выпущен из ракетной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре координации и контроля СЦКК.