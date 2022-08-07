«Говорили, что выдадут Украине»: задержанная в Косово российская журналистка вышла на связь из сербской Рашки

Корреспондента газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову отпустили из-под стражи в самопровозглашенном Косово. Ранее ее задержали по подозрению в работе на российскую военную разведку. Утверждалось, что журналистская деятельность была для Асламовой прикрытием.

Власти частично признанной Республики Косово отпустили журналистку «КП» Дарью Асламову. В ночь на 7 августа ее задержали при попытке въезда в Косово из Сербии. Глава МВД республики Джеляль Швецла обвинил корреспондента в работе на российскую военную разведку.

Утром 7 августа журналистка вышла на связь с редакцией «КП» и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она добралась до границы на автобусе. Журналистка рассказала, что после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на граждан США или выдать на Украину.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», - сообщила Асламова. Российскую журналистку Дарью Асламову задержали в Косово, обвинив в шпионаже Российскую журналистку, корреспондента «Комсомольской правды» Дарью Асламову задержали... 07 августа 10:31

Других деталей, в частности, причин задержания или выдвинутых обвинений, Асламова не уточнила.

Как развивались события

О задержании журналистки стало известно вечером 6 августа. Глава МВД Косово Джеляль Швецла в своем Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» при попытке въезда в регион и обвинил ее в шпионаже.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», - сообщил он. Задержанная в Косово корреспондент «Комсомольской правды» перестала выходить на связь Журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова не выходила на связь с момента... 07 августа 10:31

Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также предположил, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией». Он указал, что власти Косово знали о деятельности Асламовой и о том, что в ряд стран ей уже запретили въезд. По его мнению, приезд Асламовой связан с тенденцией на дестабилизацию Косово со стороны Сербии и использованием Белградом «русских связей».

Глава МВД прикрепил к посту фотографии Асламовой, которые опубликованы на сайте «КП» в разное время: с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в 2020 году, с президентом Сирии Башаром Асадом во время интервью в 2016 году, на фоне баннера с изображением президента Ирака Саддама Хусейна, у которого она брала интервью в 2003 году, а также из ее командировок в «горячие точки».

В «Комсомольской правде» сообщили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции, она готовила репортаж по обострению конфликта между Приштиной и Белградом.

Ситуация на сербско-косовской границе обострилась 31 июля из-за запрета сербских документов в Косово – сербам, проживающим в частично признанной республике, предписали получить новые документы и автомобильные номера для пребывания в стране. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. Было зафиксировано несколько перестрелок с полицией Косова. Позже решение по отмене документов перенесли на сентябрь 2022 года.

Асламова за время своей карьеры побывала во многих горячих точках мира — в том числе в Чечне, Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, Таджикистане, Сирии, Ливии, Ираке и многих других. В 2003 году она стала первой журналисткой, взявшей интервью у Саддама Хусейна.