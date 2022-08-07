Израиль согласился на перемирие в секторе Газа

Израиль и Палестина могут вечером 7 августа заключить перемирие при посредничестве Египта, сообщает Reuters. Агентство уточнило, что Израиль согласился на перемирие, а Палестина пока не ответила на это предложение. Конфликт между сторонами обострился 5 августа, обоюдные обстрелы между группировками сектора Газа и армией Израиля продолжаются уже несколько дней.

После нескольких дней обоюдных обстрелов Израиль и Палестина могут заключить перемирие в секторе Газа. Иерусалим согласился на предложение египетских посредников о перемирии, теперь Каир ожидает ответа от палестинской стороны, пишет агентство Reuters. «Кто угрожает, будет уничтожен». Израиль и «Исламский джихад*» обменялись ударами Армия обороны Израиля начала воздушную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский... 06 августа 00:00

«Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», — отмечает агентство.

По его данным, перемирие может вступить в силу в 19:00 по времени GMT (22:00 мск). Позднее агентство уточнило со ссылкой на палестинского представителя, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

Телеканал Al Jazeera сообщил, что договоренности о перемирии будут включать в себя облегчение экономической блокады сектора Газа.

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило, что поддерживает решение о прекращении огня и провело переговоры с гражданским руководством группировки «Исламский Джихад» (запрещена в РФ) по этому вопросу.

Египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта и пытаются убедить их принять шаги по деэскалации, указывает телеканал Extra news. При этом Египет попросил Израиль немедленно остановить удары по Газе.

При этом ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что военная операция в секторе Газа «будет продолжаться столько, сколько необходимо», а в Минобороны Израиля 6 августа заявили, что операция может продлиться неделю.

Операция «Рассвет»

Нынешнее обострение между Израилем и Газой стало самым масштабным после конфликта в мае 2021 года.

5 августа, в пятницу, Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Вооруженные силы Израиля нанесли удары по сектору Газа. В приграничных районах Израиля объявили особое положение. Министр обороны страны Бени Ганц объявил о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для «оперативных целей». «Исламский джихад» Военизированная исламистская организация, цель которой — создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Была основана в 1970-х годах.

В результате атак по пунктам базирования «Исламского джихада» были убиты два командира движения — Халед Саид Мансур и Тайсир аль-Джабари. Минздрав Палестины сообщил о 32 погибших и 253 раненых в результате израильских ракетных ударов. Израиль при этом заявил, что большинство погибших в результате авиаударов были боевиками.

Армия обороны Израиля также утверждала, что мирные жители в Джабалии на севере сектора Газа погибли из-за неудачного пуска ракеты «Исламским джихадом».

В свою очередь газета The Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля писала, что боевики за два дня выпустили почти 600 ракет по израильской территории. Большинство из них перехватила система ПВО «Железный купол». Основная часть ракет не долетела до цели, хотя один снаряд попал в высотный жилой дом в Сдероте.

Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала операции «Рассвет» находился в Тегеране, заявил, что никакого перемирия после ударов Израиля быть не может.

Международная реакция

Совет Безопасности ООН может 8 августа провести заседание по вопросу палестино-израильского конфликта. О проведении закрытого заседания Совбеза ООН попросили ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия. Совбез ООН соберется на заседание по ситуации в Газе 8 августа Совет безопасности ООН соберется на заседание по ситуации в Газе 8 августа, сообщает... 07 августа 18:57

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд возложил ответственность на обе стороны конфликта и призвал их избегать дальнейшей эскалации.

«ООН полностью взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами в попытке избежать дальнейшего конфликта, который будет иметь разрушительные последствия, в основном для гражданского населения», — отметил он.

В Москве в свою очередь выразили серьезную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта. В МИД РФ призвали стороны не допускать эскалации военных действий, а также вернуться к режиму прекращения огня.

«Положить конец цикличному насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года», — считают в министерстве.

Премьер-министр Израиля обвинил Иран в причастности к действиям боевиков.

«Наша борьба не с народом Газы. «Исламский джихад» — это иранская марионетка, которая хочет разрушить государство Израиль и убить невинных израильтян... Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ», — заявил он.

Палестинская администрация, которая управляет частями Западного берега реки Иордан, но имеет лишь ограниченное присутствие в Газе, осудила действия Иерусалима и заявила, что международное сообщество должно «заставить Израиль прекратить эту агрессию». С осуждением действий Израиля также выступили Катар, Турция и Иордания.