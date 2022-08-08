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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 166-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 166-й день

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

РИА «Новости»
Генсек ООН Антониу Гуттериш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся и МАГАТЭ получит доступ на станцию. Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны ВСУ в Мелитополе. Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.
Трансляция
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10:24

Силы ЛНР за сутки уничтожили 53 украинских военных и четыре БТР, сообщила Народная милиция республики.

10:20

Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, заявил в интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия будет обеспечивать свои интересы всеми имеющимися у нее способами.

10:15

Принуждение Грузии к миру в августе 2008 года было предпринято для защиты граждан, также это было сигналом для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Альянс и Вашингтон проигнорировали сигналы Москвы и «продолжили свой чрезвычайно опасный курс».

10:03

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных, сообщил Штаб территориальной обороны республики.

9:54

Несущие элементы конструкции Антоновского моста в результате удара ВСУ не пострадали, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Обстрел привел к пожару строительной будки и бетономешалки.

Он отметил, что ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.

9:51

Украинские военные обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

9:45

Более 137 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за прошлую неделю границу России в Ростовской области, сообщило областное погрануправление ФСБ. С февраля 2022 года с Ростовскую область эвакуировались почти 2,5 млн жителей ДНР и ЛНР.

9:42

Украинские военные за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В результате обстрелов повреждения получили 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

9:09

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также обстрелу подверглась Орловка.

8:51

Украинские войска нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, есть повреждения полотна. Также повреждена строительная техника, возобновление движения по мосту откладывается, сообщили в администрации региона.

8:49

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.

8:36

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, прибудут в Турцию в понедельник вечером. Во вторник будет проведен досмотр, сообщило Минобороны Турции.

8:27

Индия в три раза увеличила импорт российских продуктов нефтепереработки за последние месяцы, до почти 100 тыс. баррелей в сутки, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa. 70% поставок приходится на мазут, за ним следуют биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки.

В предыдущие годы средний объем импорта составлял 30 тыс. баррелей в сутки.

8:23

Минобороны РФ показало кадры нанесения ударов по огневым позициям ВСУ из РСЗО «Град».

8:21

Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

8:15

ВСУ обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Всего выпущено семь снарядов.

8:10

Сухогрузы МВ SACURA и MV ARIZONA с сельхозпродукцией вышли с Украины, сообщило Минобороны Турции. Судна направятся в Италию и Турцию.

8:07

ООН всегда выступала и продолжит выступать в защиту гражданских лиц на Украине, заявил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

8:06

В результате артобстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 122 мм.

8:05

В Белгородской области продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности до 22 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:04

Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях, заявил глава Минэкономики Японии Коити Хагиуда.

8:03

Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны украинских военных в Мелитополе, рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:01

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ на станцию.

8:02

Генпрокуратура России установила, что участники полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава ведомства Игорь Краснов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 166-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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