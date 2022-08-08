Военная операция РФ на Украине. День 166-й

Силы ЛНР за сутки уничтожили 53 украинских военных и четыре БТР, сообщила Народная милиция республики.
Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, заявил в интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия будет обеспечивать свои интересы всеми имеющимися у нее способами.
Принуждение Грузии к миру в августе 2008 года было предпринято для защиты граждан, также это было сигналом для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Альянс и Вашингтон проигнорировали сигналы Москвы и «продолжили свой чрезвычайно опасный курс».
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных, сообщил Штаб территориальной обороны республики.
Несущие элементы конструкции Антоновского моста в результате удара ВСУ не пострадали, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Обстрел привел к пожару строительной будки и бетономешалки.
Он отметил, что ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.
Украинские военные обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Более 137 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за прошлую неделю границу России в Ростовской области, сообщило областное погрануправление ФСБ. С февраля 2022 года с Ростовскую область эвакуировались почти 2,5 млн жителей ДНР и ЛНР.
Украинские военные за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В результате обстрелов повреждения получили 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также обстрелу подверглась Орловка.
Украинские войска нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, есть повреждения полотна. Также повреждена строительная техника, возобновление движения по мосту откладывается, сообщили в администрации региона.
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.
Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, прибудут в Турцию в понедельник вечером. Во вторник будет проведен досмотр, сообщило Минобороны Турции.
Индия в три раза увеличила импорт российских продуктов нефтепереработки за последние месяцы, до почти 100 тыс. баррелей в сутки, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa. 70% поставок приходится на мазут, за ним следуют биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки.
В предыдущие годы средний объем импорта составлял 30 тыс. баррелей в сутки.
Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
ВСУ обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Всего выпущено семь снарядов.
Сухогрузы МВ SACURA и MV ARIZONA с сельхозпродукцией вышли с Украины, сообщило Минобороны Турции. Судна направятся в Италию и Турцию.
ООН всегда выступала и продолжит выступать в защиту гражданских лиц на Украине, заявил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.
В результате артобстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 122 мм.
В Белгородской области продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности до 22 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях, заявил глава Минэкономики Японии Коити Хагиуда.
Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны украинских военных в Мелитополе, рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ на станцию.
Генпрокуратура России установила, что участники полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава ведомства Игорь Краснов.